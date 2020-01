Vodafone, les nouvelles recharges font partie des critiques du public

Tout comme les autres opérateurs actifs dans notre pays aussi Vodafone a des nouvelles substantielles concernant son recharges. Pour suivre la stratégie commerciale née d’une idée de TIM, le fournisseur britannique a également modifié unilatéralement certaines règles.

Vodafone, voici toutes les nouvelles pour les clients avec l’arrivée de Giga Ricariche

De nos jours, par exemple, il devient de plus en plus difficile de trouver les cartes dites extensibles. Dans les différents points de vente du pays, les anciennes cartes avec rayures et codes à 16 chiffres sont devenues de plus en plus rares. Vodafone a décidé d’éliminer définitivement les cartes stretch dans leur taille minimale de 5 ou 10 euros.

Le deuxième changement important est celui de Recharges Giga, la nouvelle méthode créée ad hoc par Vodafone pour recharger votre crédit.

Le manager a lancé ses recharges Jig en formats de 5 et 10 euros. La vraie différence entre les recharges Giga et les recharges standard est entièrement due. Ceux qui achètent des coupures de 5 et 10 euros avec Giga Ricariche recevront 4 ou 9 euros. Un euro supplémentaire est prévu dans l’opération qui sera utilisé pour le remboursement d’un cadeau.

Avec ce type de recharge, en effet, vous serez assuré 3 concerts supplémentaires à ajouter aux seuils de votre rechargeable. Le 3 Giga sera actif pendant trente jours à partir du moment de la recharge.

Les Giga Ricariche sont actuellement disponibles dans certains magasins Sisal et Lottomatica. En ce qui concerne i canaux en ligne (site et application en premier lieu), il est toujours possible de recharger avec la pleine valeur du crédit.