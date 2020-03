Vodafone, les utilisateurs découvrent une nouvelle commission sur les recharges

Au cours de cette station hivernale, les clients TIM et Wind ont découvert quelques petites mais importantes innovations pour les opérations de la charge. Comme prévu, même pour les utilisateurs de Vodafone des changements sont survenus.

Vodafone, toutes les modifications prévues avec la Giga Ricariche

Vodafone a une nouveauté principale pour tous les utilisateurs: nous parlons évidemment de Recharges Giga. Dans certains magasins Sisal et Lottomatica, les clients peuvent recharger leur crédit avec ce type de transaction. La Giga Ricariche, chez ces détaillants, est disponible en double format, celui de 5 et 10 euros.

Ceux qui achètent les recharges Giga doivent faire une grande différence avec les recharges normales. L’utilisation d’un Giga Reload, net d’une dépense effective de 5 ou 10 euros, entraîne la présence d’un crédit égal à 4 ou 9 euros. Dans l’ensemble, il y a donc des frais de commission pour les utilisateurs, qui seront cependant utilisés pour échanger un cadeau.

En achetant la Giga Ricariche, en effet, le client aura à sa disposition 3 Giga extra entièrement gratuit à utiliser pendant trente jours à compter de l’opération. Les 3 Giga s’ajoutent aux seuils Internet de votre rechargeable.

Ces dernières semaines, le public n’a pas particulièrement apprécié l’arrivée de la Giga Ricariche, également parce que, comme on le sait, cet outil a désormais remplacé celui des cartes dites stretch. Les cartes à codes à 16 chiffres ne sont plus disponibles dans de nombreux points de vente de l’opérateur anglais, d’une valeur minimale de 5 et 10 euros.