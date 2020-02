Vodafone n’abandonne pas Iliad avec Special Unlimited

Vodafone il va droit à l’une des meilleures promotions actuellement en circulation, dans l’espoir de pouvoir convaincre les utilisateurs d’Iliad de demander la portabilité à leur réalité dans des délais plus ou moins courts. la Spécial illimité il peut toujours être entièrement activé dans tous les magasins disséminés dans la zone.

Distribué exclusivement en version attaque de l’opérateur, l’offre en question ne peut être activée que par ceux qui se trouvent en possession d’une carte SIM de iliad ou un MVNO (pas de LycaMobile) et sont prêts à demander la portabilité du numéro d’origine. Le coût d’activation à engager est égal à 12 euros pour la promotion elle-même, ainsi qu’une 10 euros pour l’achat de la nouvelle carte SIM; évidemment, le nécessaire pour couvrir le premier mois y sera également ajouté.

Vodafone n’abandonne pas Iliad avec la nouvelle promotion

La promotion reste, indépendamment des limitations ci-dessus, absolument l’une des meilleures du marché. Derrière le paiement d’un forfait de soleils 7 euros par mois, grâce à un crédit résiduel, le client se voit offrir la possibilité d’accéder à minutes illimitées appeler aussi n’importe qui SMS sans limites peut être envoyé à n’importe quel numéro de téléphone.

Il n’y a aucune obligation contractuelle de quelque sorte que ce soit, il sera ainsi possible de demander la portabilité quand et comme vous le souhaitez, sans risquer de payer de pénalités. En parallèle, la vitesse maximale navigable sera 600Mbps en téléchargement, si évidemment en possession d’un smartphone activé et dans des conditions de connexion parfaites (ou idéales).