Vodafone offre des concerts illimités pendant un mois à tous les étudiants

l’état d’urgence coronavirus cela a conduit à d’énormes restrictions, tout d’abord la mise en quarantaine forcée, qui conduit toute la population à rester chez elle, ce qui a fait de nombreux biens très précieux auparavant réduits.

Parmi ces actifs, il y a aussi le connexion internet, qui, en particulier pour les étudiants, a un rôle essentiel, car il constitue la base essentielle pour pouvoir plates-formes d’apprentissage en ligne.

Juste pour ça Vodafone a décidé de répondre aux besoins des étudiants, fournissant un gabarit illimité pendant un mois, voyons en détail.

L’initiative n’est pas complètement nouvelle, puisque Vodafone avait engagé une action similaire contre de nombreuses entreprises.

L’initiative de Vodafone

Décision de Vodafone cela affectera tous les élèves du secondaire à l’université, qui, s’il est équipé d’un plan tarifaire Vodafone avec Giga, débloquera complètement la limite maximale.

L’avis de sortie sera notifié via message et à partir de ce moment, il sera lié pendant 30 jours, après quoi, il sera supprimé.

Vodafone avait déjà entrepris des politiques similaires, en fait, il avait déjà fourni une solution similaire dans les zones rouges en février.

Comme si cela ne suffisait pas, l’agence de téléphone vêtue de rouge, pour stimuler le travail intelligent, avait fourni à ses entreprises clientes des gabarits illimités.

Certainement une initiative très utile et utile, qui aidera de nombreuses personnes à passer la quarantaine de manière plus détendue et, dans le cas des étudiants, plus productive, car elle leur donnera la base pour faire face à de longues sessions de leçons en ligne en vidéochat.