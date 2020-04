Vodafone offre la possibilité de bloquer le prix de son offre

l’opérateur Vodafone Italie offre à ses utilisateurs la possibilité de geler le prix de ses offres pendant 24 mois. Dans le sillage de différentes initiatives de Solidarité Numérique, l’opérateur a décidé de rencontrer ses utilisateurs.

En sensibilisant davantage la bataille contre la nouvelle pandémie de coronavirus et en supprimant une raison supplémentaire de quitter la maison, Vodafone offre cette possibilité. Voyons comment.

Vodafone Italia offre la possibilité de bloquer le prix de l’offre pendant 24 mois

L’opérateur, comme on vient de le prévoir, offre à tous ses utilisateurs la possibilité de bloquer le prix de leur offre pendant 24 mois, ou deux ans, avant le 19 avril 2020. En outre, il propose également de renoncer à la recharge manuelle en faveur d’un débit par carte de crédit. Nous tenons à préciser que les cartes prépayées et le débit sur compte courant ne font pas partie de l’initiative, car ce dernier n’est valable que pour le débit sur carte de crédit.

Voici un exemple de communication à un client par l’opérateur: “Salut Gabriele, maintenant rester à la maison avec Vodafone est plus facile. En quelques étapes, vous pouvez associer votre carte pour facturer directement le coût de votre offre chaque mois et oublier les recharges. De plus, si vous modifiez votre mode de paiement avant le 19/04, le prix de votre offre actuelle est bloqué pendant 24 mois. Qu’attendez-vous?

Dans ce cas, le gain pour l’utilisateur est double, d’une part vous limiterez davantage les déplacements vous protéger et protéger les autres, mais de l’autre côté votre offre ne sera pas remodelée avant au moins 24 mois. Il suffit de visiter le site officiel de l’opérateur ou l’application pour en savoir plus.