Vodafone offre Sky à tous ses clients: voici la nouvelle offre spéciale Tecnoandroid

Vodafone essaie de rendre hommage à tous ses clients, en leur offrant une série de promotions non seulement liées au monde de la téléphonie. Surtout ces dernières années, l’opérateur britannique ainsi que TIM ont étendu leur champ d’action également monde du divertissement. Tous les utilisateurs disposant d’un forfait de téléphonie fixe peuvent accéder à une série de contenus exclusifs liés à la télévision.

Vodafone, comment avoir accès au contenu Sky à prix réduit

À l’heure actuelle, la société britannique peut offrir à tous ses abonnés Vodafone TV, une plate-forme permettant d’accéder au contenu de Sky, ou dans le cas de MAINTENANT TV.

Les prix pour regarder les chaînes Sky via NOW TV sont réduits pour tous les clients Vodafone avec un plan actif pour téléphonie fixe. Qui a un réseau de fibre optique a droit à un réduction de 10 euros sur tous les abonnements mensuels de NOW TV.

Le billet NOW TV Sport (celui qui inclut les grandes exclusivités de la Serie A à la Ligue des Champions, jusqu’à la Formule 1 et bien plus) aura un prix récurrent de 20 euros au lieu des 30 euros classiques. Dans le même temps, ceux qui ajoutent le forfait Divertissement paieront 30 euros au lieu des 40 euros standard.

Il existe également une remise pour tous les utilisateurs qui souhaitent uniquement le billet de divertissement avec la meilleure série Sky TV. Dans ce cas, le prix récurrent de l’abonnement NOW TV sera le classique de 10 euros mais il y aura une remise de 10 euros sur le frais de fibre optique.

