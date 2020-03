Vodafone offre tout illimité et jusqu’à 70 Go avec le mobile I low cost

Vodafone consacre également ce mois-ci ses meilleures offres aux clients qui décident d’acheter sa propre carte SIM Mobile i low cost. Ce dernier, en effet, a dans les tarifs des tarifs qui vous permettent de recevoir jusqu’à 70 Go de trafic de données en 4G Basic, en plus de quantités illimitées de minutes et de SMS pour tout le monde, à partir d’une dépense dérisoire de 5,99 euros par mois.

L’opérateur virtuel ho Mobile propose cependant ses promotions exclusivement aux clients qui transfert de numéro par certains opérateurs, qui pourront procéder à l’activation du tarif qui leur est dédié via le site officiel du gérant ou en se rendant dans l’un des 3000 points de vente disponibles.

J’ai Mobile: voici les offres du low cost de Vodafone!

Le faible coût de Vodafone, I Mobile, vous permet actuellement d’activer les tarifs suivants:

l ‘offre que j’ai. 5,99 €, qui fournit: minutes illimitées à tous, SMS illimités à tous les 70 Go de trafic de données en 4G Basic. L’activation s’adresse exclusivement à Iliad, Fastweb, CoopVoce et à d’autres opérateurs virtuels.

l ‘offre que j’ai. 8,99 €, qui fournit: minutes illimitées à tous, SMS illimités à tous et 50 Go de trafic de données en 4G Basic. L’activation peut avoir lieu en procédant au transfert du numéro de Kena Mobile et Daily Telecom; ou en demandant un nouveau numéro.

l ‘offre que j’ai. 12,99 €, qui fournit: minutes illimitées à tous, SMS illimités à tous et 50 Go de trafic de données en 4G Basic. Le tarif est valable pour les clients Vodafone, WindTre et Tim. Les clients de l’opérateur rouge doivent cependant payer des frais d’activation nettement plus élevés.

Toutes les promotions inclure des services supplémentaires dans le prixc’est-à-dire: la notification et le transfert d’appel; parcourir les hotspots, envoyer des SMS que j’ai. appelé, le numéro 42121 pour le crédit restant.