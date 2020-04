Vodafone rappelle à tous ses abonnés de rester à la maison

l’opérateur Vodafone Italie à partir du 7 avril 2020 a décidé de rappeler à tous leurs abonnés de rester à la maison et il l’a fait avec une méthode assez particulière.

Le hashtag #iorestoacasa était immédiatement le slogan de la quarantaine italienne causée par la nouvelle pandémie de coronavirus. Découvrons ensemble la tactique utilisée par l’opérateur pour communiquer avec tous ses abonnés.

Vodafone rappelle à tous ses clients de rester chez eux

L’opérateur rouge a commencé à signaler le slogan également dans les smartphones de tous ses utilisateurs, comment? au lieu de la voix traditionnelle “Vodafone IT”, le nom de l’opérateur en haut à gauche de tout smartphone, a été remplacé par VF IT IoRestoACasa. La distribution du petit changement a commencé il y a quelques jours et atteindra tous les abonnés en quelques heures.

Vodafone Italia a expliqué que l’initiative en question était conçue pour sensibiliser les gens sur la chose la plus importante à faire en ce moment pour contenir la propagation du virus, restez à la maison. Après tout, nous regardons l’écran du smartphone encore et encore en une journée. Ce choix était probablement le plus approprié, si par exemple il avait envoyé un e-mail, beaucoup l’auraient annulé en oubliant après quelques jours, d’autres ne l’auraient même pas lu.

L’opérateur a également immédiatement rejoint l’initiative Solidarité numérique, offrant à tous ses clients, abonnés et étudiants des conditions avantageuses. En fait, je vous rappelle que ce fut l’un des premiers, avec TIM, à proposer Giga illimité de trafic Internet gratuit, en plus de ceux déjà disponibles dans les offres actives.