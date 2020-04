Vodafone récupère les utilisateurs avec 3 offres spéciales jusqu’à 50 Go

Continuer d’étonner est l’une des tâches de Vodafone, une compagnie de téléphone qui veut toujours être au top. L’objectif est de battre n’importe qui dans le domaine mobile, où il y a eu de nombreuses innovations du point de vue de nouvelles concurrents.

Par exemple, Iliad est l’un d’entre eux et avec ses offres, il a emmené de nombreux utilisateurs à la concurrence dans laquelle Vodafone est également inclus. Le manager anglo-saxon étudie depuis un certain temps une stratégie valable pour récupérer les utilisateurs et pour cela, voici les trois meilleures offres de tous les temps. Ce sont les Minutes spécialespromotions téléphoniques qui ne s’appliquent qu’aux retours et à des prix beaucoup plus bas que l’ordinaire. Voici une liste détaillée.

Vodafone ramène à la maison de nombreux utilisateurs à l’aide de trois offres historiques: voici les minutes spéciales jusqu’à 50 Go

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois