Vodafone saisit les clients d’Iliad avec une super promotion

Vodafone saisissez littéralement les clients d’Iliad avec le lancement d’une promotion vraiment unique, certains chanceux ont la possibilité d’activer 50 gig du trafic avec minutes et SMS juste 7 euros par mois purement et simplement.

Son nom est Édition numérique spéciale 50, né et distribué exclusivement dans la version d’attaque opérateur, ne peut être atteint que par ceux qui se trouvent dans une condition de sortie d’un opérateur virtuel ou de iliad (hors LycaMobile, Kena, ho. et CoopVoce), avec une demande de portabilité strictement obligatoire jointe. Le coût initial à payer ne semble pas trop pressant, l’utilisateur ne doit payer que 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable, sans avoir à débourser plus d’argent, sinon évidemment concernant le premier mois.

Passez à Vodafone avec la promotion qui réserve 50 concerts

Promotion maison Vodafone cependant, il réserve une agréable surprise, lors du paiement des soleils 7 euros par mois via le crédit résiduel, le consommateur aura la possibilité de mettre la main sur 50 gig du trafic de données à la vitesse de 4,5 G, ainsi minutes illimitées et SMS à utiliser pour chaque utilisateur sur le territoire national.

Il y a très peu de limitations à respecter, tout d’abord rappelez-vous que l’accès n’est valable qu’avec la portabilité pour les sortants de certains opérateurs (indiqué au début de l’article), mais il ne sera pas absolument nécessaire de se soumettre à tout type de clause contractuelle (c’est-à-dire oui pourra abandonner l’entreprise à tout moment, sans risquer de payer de pénalités).

La vitesse de navigation maximale réellement accessible est 600Mbps en téléchargement, avec smartphone activé.