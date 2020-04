Vodafone Special à 6,99 euros en magasin avec le nouveau 25 New floor

l’opérateur Vodafone L’Italie n’a pas l’intention de cesser d’offrir des offres aux nouveaux clients et déjà aux clients. Aujourd’hui, nous voulons vous parler d’une offre, disponible pour les utilisateurs qui viennent de certains opérateurs.

Nous parlons de quelques offres de Gamme spéciale à partir de seulement 6,99 euros par mois avec le nouveau plan tarifaire base Vodafone 25 Nouveau. Découvrons tout ce qu’il propose.

Vodafone Special avec le nouveau 25 Nouveau plan pour seulement 6,99 euros par mois

L’opérateur propose différentes offres de la gamme Special, la première étant la Édition limitée illimitée qui comprend des minutes illimitées vers tous les numéros nationaux, des SMS illimités vers tous les numéros nationaux et 50 Giga de trafic Internet en 4G à 6,99 euros par mois si vous venez de Tiscali, CoopVoce et CoopVoce Full. Le coût d’activation est égal à 1 centime d’euro auquel il faut ajouter le coût d’une nouvelle SIM.

La deuxième offre est la Spécial illimité qui fournit à la place des minutes illimitées à tous les mobiles et fixes nationaux, des SMS illimités à tous les numéros nationaux et 50 Giga de trafic Internet 4G à 7 euros par mois si vous venez d’iliad, FastWeb, PosteMobile, 1Mobile, Digi Mobil et de certains opérateurs virtuels. Dans ce cas, le coût d’activation est de 0 euro. Le. A également été récemment étendu Minutes spéciales 50 Go qui comprend des minutes illimitées vers tous les numéros mobiles et fixes nationaux et 50 Giga de trafic Internet à 9,90 euros par mois avec une activation de 12,10 euros sur le coût de la nouvelle carte SIM.

Tous les nouveaux clients peuvent à la place s’inscrire à l’offre Spécial 1000 1 Go qui fournit des minutes illimitées, 1000 SMS et 1 Giga de trafic de données à 12 euros par mois, avec un coût d’activation de 3 euros, en plus du coût de la carte SIM. Les nouveaux clients peuvent également activer le Minutes spéciales 10 Go qui fournit des minutes illimitées à tous les numéros nationaux et 10 Go de trafic Internet à 15 euros par mois avec une activation de 5 euros. Pour plus de détails, visitez le site officiel de l’opérateur.