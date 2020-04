voici 10 curiosités sur votre appareil que vous ne connaissez pas

tout

Le temps que nous passons à utiliser le smartphone pendant nos jours en a fait un objet indispensable pour la plupart d’entre nous. Pourtant, combien de fois avons-nous réalisé que peut-être sur cet appareil fondamental, nous n’en savons pas assez? Pour cette raison, nous aimerions partager avec vous 10 belles curiosités sur les smartphones, dont vous n’êtes peut-être pas encore au courant.

Smartphone, voici 10 choses que vous ne saviez probablement pas

Les smartphones actuels sont beaucoup plus puissant que les ordinateurs appartenant à la NASA qui a envoyé l’homme sur la lune pour la première fois. À l’époque, ces ordinateurs étaient les plus puissants au monde jamais construits, et même n’importe quel téléphone portable les bat beaucoup aujourd’hui.

Selon une étude réalisée sur 150 mille personnes, nous vérifions notre smartphone autour 110 fois par jour. On parle en moyenne de 9 fois par heure.

Une technologie particulière capable de créer l’électricité pour recharger le smartphone de l’urine, a été créée en 2013 à l’Université de Bristol. Cette énergie était suffisante pour un court appel téléphonique, surfer sur le Web et envoyer des SMS.

La technologie interne d’un Smartphone compte au total au moins 250 mille brevets différents. Entre 2006 et 2012, une équipe de recherche comptait 163 970.

5,30 $ est là dépenses annuelles pour recharger la batterie d’un smartphone. En Italie, cela équivaut à environ 6,5 euros d’électricité.

Il existe une pathologie appelée nomophobia, ce qui indique la crainte d’être déconnecté du réseau téléphonique. L’étymologie du nom dérive du no-mobile.

la Motorola DynaTac c’est l’un des téléphones portables les plus anciens, créé en 1984. Son prix à l’époque était de 3 995 dollars, il est aujourd’hui sur le marché, environ 9 000 dollars.

La moitié du temps que nous passons sur notre appareil, nous l’utilisons dans une seule application ce qui correspond à notre préféré. Pour chacun, il est différent selon les données du rapport de l’application mobile Comscore.

Le record absolu de ventes d’un Smartphone appartient toujours au Nokia 1100 lancé en 2003. jusqu’en 2009, en fait, il a vendu 250 millions d’appareils.

Lequel? Il a publié une étude en anglais montrant que les smartphones sont porteurs de germes et de bactéries, 18 fois plus qu’une toilette. Non seulement cela: il est plus facile pour une personne d’accéder à un smartphone plutôt qu’à des toilettes. 6 milliards de personnes sur 7 en posséderaient une, tandis que 4,5 milliards seulement pourraient utiliser des toilettes.