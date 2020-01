voici 3 applications qui vous aident à quitter

Combien de fois nous est-il arrivé d’oublier le smartphone à la maison ou de le perdre et de réaliser que nous l’avons le réflexe constant de le contrôler, comme si c’était un extension de notre personne on ne peut pas s’en passer? La dépendance au smartphone est nocive, quiconque d’entre vous qui lit (ou presque) sait de quoi je parle et certainement beaucoup d’entre nous ont ressenti le besoin d’arrêter ou du moins de ralentir le rythme. récemment Google a lancé une initiative utile à cet égard.

Quelle est cette initiative et quelles sont les applications anti-addiction

L’initiative de Google s’appelle Bien-être numérique et prévoit que sur les smartphones, il existe des statistiques qui montrent le propriétaire de l’appareil, son niveau d’utilisation. Cette application sera obligatoire sur tous les smartphones avec un système d’exploitation Android 9 ou Android 10, et sera déjà installée à l’intérieur des téléphones mobiles au moment de l’achat. Mais en plus de cela, il y a plus, 3 applications sont arrivées sur le Play Store plusieurs qui ont pour but de favoriser le ralentissement de l’utilisation des téléphones portables par les propriétaires:

enveloppe est une application qui permet aux utilisateurs de faire de leur téléphone un appareil noir et blanc, équipé uniquement d’un clavier téléphonique et d’une caméra. Il n’est actuellement disponible que pour le Google Pixel 3a et donne la possibilité d’imprimer un PDF à plier en suivant les instructions. Il va ainsi créer une enveloppe dans laquelle ranger le téléphone et compter les moments où l’utilisateur a succombé à la tentation de l’utiliser;

Chronomètre d’écran c’est une sorte de chronomètre qui garde la trace du temps que les utilisateurs passent à utiliser leurs applications pour smartphone avec l’heure et la date sur l’écran principal, ainsi qu’une horloge qui calcule combien ils utilisent le smartphone au total;

Bulles d’activité au lieu de cela, c’est une application qui laisse tomber une bulle sur le fond du téléphone chaque fois qu’il est déverrouillé. Plus le téléphone est déverrouillé, plus les bulles en arrière-plan sont grandes.

Maintenant que vous connaissez ces applications, si vous pensez faire partie de cette tranche d’utilisateurs qui dépendent de votre téléphone mobile, vous pouvez essayer de courir pour la couverture.