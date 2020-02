voici 5 curiosités que vous ne saviez pas sur leur fonctionnement

Nous sommes tous habitués aux problèmes des voitures électriques, mais il existe de très nombreuses différences de fonctionnement par rapport à un moteur traditionnel qui nous sommes sûrs que vous voulez le savoir. Voici 5 curiosités que vous devez absolument connaître sur la batterie, le type de technologie du moteur et les performances d’une voiture électrique, surtout si vous êtes le prochain propriétaire.

Un bon exemple de ce qui se passe entre un moteur électrique et un moteur essence-diesel est le principe de conversion d’énergie en mouvement cinétique. Si un moteur à combustion utilise la thermodynamique, les moteurs électriques transforment les forces électromagnétiques générées par le courant électrique qui traverse un champ magnétique. Remplaçant ainsi les cylindres, pistons, soupapes et vilebrequin, les voitures électriques n’ont qu’un stator et un rotor. Système capable de récupérer l’énergie cinétique lors du freinage et de la restituer à la batterie.

Voitures électriques: voici 5 curiosités que vous ne connaissiez pas sur leur fonctionnement

Aussi la relation entre la puissance et le couple dans le moteur est complètement différente du moteur à essence, car dans un moteur électrique, le couple maximal est délivré immédiatement et diminue lorsqu’il atteint la vitesse maximale. Généralement la voiture électrique n’a qu’une seule vitesse et ne nécessite pas de boîte de vitesses à plusieurs vitesses pour gérer la puissance maximale.

En termes de consommation, l’électricité est mesurée en kilowattheure, ou l’énergie nécessaire pour parcourir 100 kilomètres de route réelle. Dans les voitures à combustion interne, en revanche, la consommation moyenne peut être indiquée en km parcourus avec chaque litre de carburant, mais elle dépend également d’autres facteurs.

Peut-être que tout le monde ne sait pas qu’il y a différences également dans les moteurs électriques, puisque nous parlons, nous parlons de propulseurs synchrone triphasé, ou le plus courant, à côté de moteurs asynchrones ou d’autres variantes. Une partie intégrante de tous ces moteurs est l’unité de puissance électronique qui, selon le type, peut être directement intégrée dans le moteur ou montée séparément puis couplée au moteur.

Enfin, la conception d’une voiture électrique elle-même ne suit pas les règles standard de la production industrielle, car elle nécessite souvent des solutions différentes et créatives. Cependant, dans ce domaine également, nous nous dirigeons vers la normalisation, où de nombreux fabricants l’utiliseront architectures modulaires pour construire tous les modèles électrifiés.