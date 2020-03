Voici à quel point l’iPhone 11 est plus rapide que le 6s

Les iPhone 6s et 6s Plus étaient des smartphones très populaires et Apple les a vendus il y a environ un an et demi. De nombreux clients utilisent encore les appareils, mais avec les processeurs A9 de 2015, ils commencent à montrer leur âge (sans parler de la limitation des performances de la batterie). Si vous êtes curieux de savoir à quel point un nouvel iPhone serait plus rapide que votre iPhone 6, consultez le dernier test de vitesse opposant les deux.

Apple a sorti l’iPhone 6s et 6s Plus en septembre 2015 et étant la deuxième génération de changement de conception d’Apple par rapport à l’iPhone 5 / 5s et l’offre d’un iPhone à écran plus grand avec le 6s Plus, ils étaient extrêmement populaires. Les 6s et 6s Plus sont même restés les iPhones les plus utilisés en 2018.

Apple a officiellement arrêté les téléphones en septembre 2018, bien que les 6s / 6s Plus soient toujours disponibles auprès de détaillants tiers. Notamment, la dernière version du logiciel d’Apple, iOS 13 est compatible avec les 6s.

Si vous possédez ou utilisez toujours un iPhone 6s, vous avez probablement remarqué un ralentissement des performances au fil des ans, en particulier lorsque la batterie se dégrade et que la limitation des performances intervient.

Donc, pour tout le monde qui se demande la différence entre l’iPhone 6s et 11 Pro, YouTuber PhoneBuff a mis la main sur un nouveau, dans la boîte 6s pour le tester.

Gardez à l’esprit qu’il s’agissait d’un nouvel iPhone 6s sans limitation des performances (nouvelle batterie), l’iPhone 11 Pro est probablement encore plus rapide que les résultats ci-dessous pour plusieurs années.

Et comme toujours, les tests de vitesse ne sont pas des répliques exactes de ce que vous verrez en utilisation réelle, mais ils sont un bon proxy pour vous faire une idée.

L’iPhone 11 Pro est-il beaucoup plus rapide que l’iPhone 6s?

L’iPhone 6 a pris près de 5 minutes pour terminer le même test que l’iPhone 11 Pro a géré en 2 minutes et 41 secondes. Comparé à un iPhone 6s d’occasion avec une limitation des performances de la batterie, l’iPhone 11 Pro est probablement plus de 2x plus rapide.

Notamment, avec le même chipset A13, l’iPhone 11 offrirait probablement des améliorations relatives similaires à celles du 11 Pro.

Découvrez le test à pleine vitesse ci-dessous:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: