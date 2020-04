Voici à quoi ressemble la nouvelle manette PlayStation 5!

Il y a de moins en moins à se familiariser avec l’une des consoles les plus attendues de l’année et de nombreux joueurs ne peuvent plus supporter le désir de l’avoir entre leurs mains bien sûr, nous parlons de la PlayStation 5. Et c’est que jusqu’à présent – et après avoir annulé la présentation spéciale qu’ils auraient à la convention E3 – Sony a gardé quelques détails sur l’une de ses sorties les plus importantes et dont nous ne connaissons que quelques questions techniques qu’ils ont présentées en visioconférence pour tout le monde.

Maintenant la société a révélé l’un des aspects les plus importants de ce que sera la PlayStation 5, le contrôle, dont la vérité semble spectaculaire et qui pourrait provoquer l’un ou l’autre nerdgasm aux fans qui ne peuvent plus attendre le lancement de cette console. Pour cette nouvelle génération, Sony a décidé de repenser le contrôleur et même de lui donner un nouveau nom, le DualSense.

Selon Polygon, Parmi les principales caractéristiques de ce contrôle, il ajoute pour la première fois une technologie de rétroaction haptique.. Qu’est-ce que cela signifie en espagnol?

Eh bien, avec cela, vous aurez la chance de vivre de nouvelles expériences en mettant votre jeu vidéo préféré, car vous pouvez profiter de sensations en jouant comme la traction lente d’une voiture dans la boue et bien d’autres. De plus, Sony a également annoncé que les boutons L2 et R2 auront cette même fonction.

Pour tous ceux qui détestent utiliser des écouteurs pour discuter avec leurs amis lorsqu’ils jouent, nous avons de bonnes nouvelles, parce que le DualSense aura des haut-parleurs et un microphone, Vous n’avez donc plus besoin de courir dans vos écouteurs pour potiner pendant que vous êtes dans un jeu important. Points supplémentaires pour ce nouveau contrôle

Et au cas où vous vous demanderiez Quand sortira la tant attendue PlayStation 5, PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, dit qu’il pourrait être prêt pour Noël 2020, mais au fil des mois, ils révéleront plus de détails, comme le look de cette console.

Alors restez à l’écoute et commencez à économiser chaque centime restant de la quinzaine en ce moment car nous sommes sûrs que ce sera l’une des consoles qui volera dans tous les magasins.