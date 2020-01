Voici à quoi ressemble le Galaxy Z Flip de Samsung – .

Dans deux semaines précisément, Samsung dévoilera son prochain téléphone pliable, doté d’un tout nouveau design qui devrait attirer encore plus l’attention que le Galaxy Fold l’année dernière. Surnommé le Galaxy Z Flip, le nouveau téléphone a fait l’objet de dizaines de fuites au cours des derniers mois, mais mardi, nous avons enfin vu les premiers clichés marketing officiels de l’appareil, présentant son design à clapet et son écran Infinity-O.

L’image en haut de la page est une photo de presse officielle partagée par Evan Blass sur Twitter. C’est le meilleur look que nous ayons eu au téléphone jusqu’à présent, mais Roland Quandt a également publié une série de photos de presse sur WinFuture.de, et bien que toutes soient filigranées, nous pouvons voir le Flip sous différents angles:

Source de l’image: WinFuture

Au-delà de toutes les images, WinFuture a également potentiellement confirmé les spécifications du Galaxy Z Flip. Selon WinFuture, le prochain téléphone pliable de Samsung comportera un écran Infinity Flex de 6,7 pouces avec une résolution de 2636 x 1080 pixels. Tout comme les autres téléphones phares du Galaxy 2020, le Galaxy Z Flip aura un écran Infinity-O avec une découpe pour la caméra selfie au centre de l’écran. Il a également un couvercle intégré en «verre ultra mince».

Le Galaxy Z Flip sera compétitif avec les produits phares modernes en termes de matériel, avec un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il y a un système à double caméra à l’arrière avec deux capteurs de 12 mégapixels, dont l’un a une ouverture F / 1,8 et un capteur ultra grand-angle avec une ouverture F / 2,2. Le Z Flip embarquera également une batterie de 3300 mAh et prendra en charge la charge sans fil.

Selon une autre fuite récente, le Galaxy Z Flip sera mis en vente le 14 février pour environ 1400 $.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.