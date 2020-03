Voici à quoi ressemble l’incroyable ensemble LEGO de ‘Super Mario’

Il y a quelques jours, deux géants du monde geek ont ​​annoncé au monde qu’ils travaillaient sur quelque chose ensemble, LEGO et Nintendo. Et le meilleur de tout cela, c’est qu’ils prendraient comme inspiration l’un des titres les plus importants pour la société japonaise comme Super Mario et bien sûr, le plombier préféré des amateurs de jeux vidéo, le bien-aimé Mario. Avec un petit teaser nous avons été émus même si nous n’avions toujours aucune idée de ce qu’ils portaient, nous pouvions être sûrs de quelque chose, que c’était un vrai Saint Graal.

Il s’agit d’une collection de figures inspirées du bien-aimé Mario et d’autres personnages tels que Bowser ou Yoshi. Bien qu’elle ressemble à un ensemble LEGO normal, car elle est faite avec les figurines emblématiques, ces poupées ne sont pas seulement en plastique. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, parce que la collaboration ne s’est pas arrêtée avec les deux se réunissant pour obtenir une collection, puisque les concepteurs des deux sociétés y ont travaillé pour combiner le meilleur des jeux vidéo dans une figure qui tient dans la paume de vos mains, créant ainsi une expérience unique

Avec cet ensemble, vous aurez la possibilité de l’utiliser comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo, comme si c’était un Super Mario Maker. Ces ensembles, et les différents éléments qu’ils contiennent, aura des points de déclenchement spéciaux, qui interagissent avec la figure LEGO de Mario. Vous pouvez gagner des pièces en battant des ennemis et les perdre en tombant dans la lave, de même en interagissant avec certaines pièces, vous pourrez découvrir certains détails cachés. Fondamentalement, c’est comme s’ils donnaient vie à des aventures que nous ne pouvons vivre que sur une console.

Ils n’ont pas encore dit quand nous pouvons avoir cette merveille entre nos mains, cependant Ils ont mentionné qu’il arrivera à tout moment de l’année. Pendant que quelque chose se passe, Nous vous recommandons d’être sur le coup sur la page LEGO car ils voleront sûrement comme des petits pains et nous devrons probablement vendre de l’orgue romper le petit cochon pour pouvoir faire de nous une de ces beautés.

Si vous ne croyez pas que vous associez la technologie à un jouet, Découvrez l’incroyable démo de l’ensemble LEGO inspiré par le monde merveilleux de Super Mario ci-dessous: