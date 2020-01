Voici à quoi ressemble un laboratoire de piratage d’iPhone de 10 millions de dollars

L’argent n’est peut-être pas en mesure de vous procurer le bonheur, mais il peut certainement vous acheter un laboratoire de crackage d’iPhone à la pointe de la technologie à New York. Tant que vous avez 10 millions de dollars de rechange, c’est.

Avec la sécurité de l’iPhone et la position d’Apple sur l’accès des forces de l’ordre aux données comme un sujet d’actualité, Fast Company a partagé un aperçu de l’unité d’analyse technologique de New York. Et c’est tout à fait le look aussi.

L’idée originale du procureur Cyrus Vance Jr, le bâtiment a même sa propre chambre d’isolement RF pour empêcher les personnes enquêtées de pouvoir nettoyer à distance les appareils à l’intérieur.

L’entrée de la chambre d’isolement radiofréquence, près du milieu du bâtiment Lefkowitz dans le bas Manhattan, ressemble à un artefact du programme Apollo, protégé par deux portes métalliques étanches à l’air spécialement conçues pour bloquer les ondes électromagnétiques. À l’intérieur de la pièce, contre un mur, se trouvent des dizaines d’iPhone et d’iPad Apple dans divers états de délabrement. Certains ont des façades en verre fissurées ou des boîtiers cassés. D’autres semblent avoir été pêchés dans un feu de camp qui couve. Bien sûr, les appareils ne sont pas là pour être réparés. Ce sont des preuves confisquées lors de la commission de crimes présumés.

Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance Jr., et l’unité de cybercriminalité de la ville ont construit cette prison électronique dans un but très précis: essayer, en utilisant des algorithmes de force brute, d’extraire les données sur les téléphones avant que leurs propriétaires n’essaient d’effacer le contenu à distance.

Le rapport en vaut la peine, et l’ampleur de l’opération pourrait bien surprendre. Selon le rapport, près de 3 000 téléphones étaient présents. Et ce sont eux que le directeur de l’unité, Steven Moran, n’a pas pu casser.

Le jour de ma visite au cyber-laboratoire, il y avait près de 3 000 téléphones, la plupart liés à des enquêtes criminelles actives, auxquels Moran n’avait pas encore pu accéder. L’équipe a construit un programme propriétaire de gestion des flux de travail, utilisant un logiciel open source, pour trier le volume incroyable des appareils entrants et pour escalader les cas les plus importants. “Donc, si un tiers disait” hé, nous avons une solution qui fonctionnera sur iOS 12.1.2 et cela coûte X dollars “, je peux voir dans cinq secondes que cela affectera 16 téléphones différents”, Moran dit.

Assurez-vous de lire l’article Fast Company pour tous les détails sanglants, y compris une machine capable d’exécuter jusqu’à 26 millions de combinaisons de mots de passe chaque seconde. C’est vraiment une révélation.