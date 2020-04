Voici à quoi ressemblent la console et la commande dans une vidéo

Le designer Giuseppe Spinelli, en collaboration avec Lets Go Digital, a publié un design conceptuel de la PS5 et du contrôleur DualSense en vidéo qui nous a agréablement surpris pour son haut niveau de détail et de réalisme, nous avons donc voulu le partager avec vous.

Sony n’a pas encore confirmé le design de la PS5, donc ce que nous voyons dans cette vidéo ne doit pas être réalisé tel quel. Cependant, avec la conception du DualSense, les choses changent, puisque Sony a publié des images officielles et le rendu conceptuel créé par Spinelli. pourrait être déplacé directement vers le produit final, puisque tout s’intègre parfaitement.

Il y a eu beaucoup de débats sur le châssis que Sony devrait utiliser pour façonner la PS5, et la vérité est que la société japonaise est dans une position difficile, car elle ne peut pas tout miser en faveur de la conception ou du refroidissement, elle doit trouver un valeur intermédiaire, et je pense que le châssis que nous voyons dans cette vidéo pourrait réaliser cette idée d’équilibre.

Cela vous semble-t-il familier? C’est normal, il est très similaire au châssis utilisé par certains PC compacts, comme l’ASUS GR8 II, bien qu’il présente des nuances clairement différenciantes.

L’erreur quantique montre le potentiel de la PS5

Dans un autre ordre de choses, nous avons également eu l’occasion de voir une première vidéo avec de vraies scènes de jeu de Erreur quantique, un jeu qui, selon ses managers, semble tourner sur PC mais qui présente une configuration “quasiment au même niveau” de ce que la PS5 peut offrir.

Très intéressant, sans aucun doute. Cela dit quelque chose qui ne nous surprend pas, c’est qu’il existe déjà des PC capables d’offrir la puissance de la PS5. D’autre part, cela nous permet également d’être clair sur ce que nous pouvons attendre des premiers développements qui arriveront sur PS5. Dans ce cas, nous savons que l’erreur quantique aura Résolution 4K et maintiendra 60 FPS.

La technologie phare de cette nouvelle génération de consoles, le lancer de rayons sera présentEt les développeurs ont confirmé qu’ils utiliseront les capacités sonores 3D de la PS5 ainsi que les capacités du Dual Sense pour offrir une nouvelle expérience de jeu et la vitesse du SSD pour “éliminer” les temps de chargement.