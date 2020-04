Voici à quoi ressemblent les lésions pulmonaires causées par COVID-19

Les premières études fabriqué en Chine aux patients qui récupéré de COVID-19, a révélé qu’avec le coronavirus 20-30% de la capacité pulmonaire est perdue, d’autres médecins, assurent que la contagion laisse certains cicatrices sur les poumons, tout comme la grippe, mais c’est le Hôpital universitaire George Washington, qui montre pour la première fois en vidéo de réalité virtuelle, il lésions pulmonaires causées par le coronavirus.

Des scientifiques de Washington, DC, aux États-Unis, ont recréé les lésions pulmonaires d’un patient considéré en dehors du groupe à risque, relativement sain, aucun symptôme de COVID-19 présent jusqu’à trois jours avant le test était positif pour le coronavirus, mais malgré son état, sa capacité pulmonaire a été réduite, comme le montre la vidéo, qui d’ailleurs, ils expliquent, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances médicales pour le comprendre.

Les images montrent des dommages importants aux poumons d’un Homme de 59 anss relativement sain, avec le seul antécédent de sêtre hypertenduil a dit Dr Keith Mortman, chef de la chirurgie thoracique à l’hôpital. Ajoutant que depuis que le patient est tombé gravement malade, il a ventilateur mécanique pour l’aider à respirer ainsi qu’une autre machine qui a aidé le oxygénation du sang.

Pendant la vidéo de réalité virtuelle, nous pouvons voir comment les poumons du patient ont grandes concentrations de taches jaunes, selon Motman, la zone marquée représente les parties infectées et enflammées du poumon. Il explique que régulièrement, lorsque les poumons trouvent une infection virale, organe commence à refermer le virus, comme une défense naturelle, cependant, quand il s’agit d’une famille de virus, comme COVID-19, il finit par être extrêmement nocif pour les personnes infectées.

S’ils ont besoin une raison de plus pour augmenter les mesures de santé et donc minimiser le risque de contagion, l’analyse montre que les lésions pulmonaires ne sont pas localisées dans une zone, mais couvrent de grandes zones des deux poumons. Bien qu’il ne soit pas clair si le virus se propage par les poumons ou s’il se propage en attaquant différentes parties de l’organe, une chose est sûre, Ce type de lésions pulmonaires peut entraîner une mort imminente.

Sans aucun doute, la vidéo montre ll’agressivité du coronavirus, même chez les patients plus jeunes qui démérite le danger potentiel de contracter l’infection. “Les patients COVID-19 présentent essentiellement insuffisance respiratoire progressivetandis que le dannée aux poumons est rapide et répandue (comme en témoigne la vidéo de réalité virtuelle) », a déclaré Motman à Bussines Insider.

Le chercheur a averti que les dommages causés par le coronavirus COVID-19non seulement ils sont dans le moment, mais ils peuvent aussi causer des dommages pulmonaires à long terme. “Quand cette inflammation ne diminue pas avec le temps, devient essentiellement une cicatrisation des poumons, créant des dommages à long terme. Je pourrais affecter la capacité de respirer de quelqu’un “Condamné le docteur.

La vidéo impressionnante, dans laquelle ils peuvent être vus de la alvéoles, bronches, bronches, plèvre et diaphragmeà en realité virtuel, En plus des dommages pulmonaires frappants de COVID-19, il dépasse déjà 53 mille vues. Et c’est, sans aucun doute, l’une des dernières avancées de la science, face à un coronavirus aussi inconnu que dangereux.