voici à quoi ressemblera le nouveau module dans la phase 2

Le 4 mai tant attendu approche, mais de nombreux Italiens ont été déçus. Il n’y aura pas l’ouverture que beaucoup espéraient et les directives seront à peu près les mêmes. Il en va de même pour l’auto-certification qui restera donc. Ce sera la cinquième version depuis le début de l’urgence. Bien que certains politiciens aient essayé de l’éloigner, l’autocertification notoire restera.

C’est le cas de la sous-secrétaire du ministère de la Santé, Sandra Zampa, qui a déclaré, sur le campus de Radio Cusano, qu’elle avait demandé que l’auto-certification soit adoptée, ce qui signifiait que c’était une complication pour les citoyens et, toujours selon le sous-secrétaire, elle ne donne pas l’impression d’avoir acquis ce peu plus de liberté. De plus, le président Conte a été clair, tant qu’il y a des limitations, pour des raisons de force majeure, le formulaire d’autocertification doit être utilisé.

Comment sera le nouveau modèle d’auto-certification?

Le nouveau modèle, qui entrera en vigueur pendant au moins deux semaines (4 mai-18 mai), sera mis à jour avec les nouvelles contenues dans le dernier DPCM que nous rapportons ci-dessous. Visites à parents, sur lequel nous devons clarifier. Après avoir demandé des éclaircissements aux citoyens concernant l’identification sans ambiguïté du parent éventuel, le président du Conseil a précisé la définition des parents et des proches, des conjoints, des cohabitants, des copains stables et des affects stables à condition qu’ils résident dans la même région de résidence.

Retournez à votre domicile et à votre résidence. Une autre nouveauté introduite dans le dernier DPCM et que nous verrons certainement apparaître dans la prochaine auto-certification, est la possibilité de participer à cérémonies funéraires, uniquement pour les proches parents jusqu’à un maximum de 15 personnes. La dernière innovation introduite est la possibilité d’aller dans les parcs et jardins publics, avec des entrées limitées et contrôlées pour pratiquer l’activité physique. À partir du 4 mai, il ne sera plus autorisé de se rendre chez des amis et de faire la fête. Il ne reste plus qu’à attendre ces changements pour avoir ensuite le cinquième modèle d’autocertification à notre disposition. Dans l’intervalle, la précédente reste en vigueur, qui est entrée en vigueur le 26 mars 2020 et peut être téléchargée ici. L’espoir est d’avoir un comportement sobre et aussi mature que possible, une remontée de la courbe des contagions pourrait donner le coup de grâce à un pays déjà en difficulté évidente.