Voici à quoi ressemblerait le nouvel iMac en verre flexible

Au début de la semaine dernière, nous avons pu voir l’un des brevets les plus avant-gardistes déposés par Apple, qui proposait un nouvel iMac créé à partir d’un écran flexible et d’un cadre en verre incurvé. Maintenant, grâce au travail de LestGoDigital et du designer néerlandais Jermaine Smit (Concept Creator), nous pouvons voir les premières images, et même une petite animation de rendu 3D, sur comment ce nouveau bureau pourrait-il devenir.

Bien qu’il soit impossible de nier qu’il s’agit d’un design vraiment jolie et élégante, l’utilisation de ces matériaux fragiles continue de susciter des doutes quant à leur utilité dans la vie réelle. Et c’est qu’avec un design qui vient d’être mis à jour depuis sa première présentation en 1998, il est très probable que l’iMac en verre était vraiment concentré sur un espace plus professionnel ou de haut standing, offrant plus une pièce de décoration qu’une véritable innovation pratique.

Revenant aux données spécifiées dans le brevet Apple, cet iMac aurait une boîte entièrement en verre, articulé en bas avec un petit segment flexible destiné au réglage de l’inclinaison de l’écran. De plus, cette dernière section s’étendrait encore plus à l’avant de l’ordinateur pour nous offrir une petite surface où le clavier intégré serait logé, et deux panneaux tactiles à gauche et à droite du clavier.

Enfin, l’ordinateur aurait également un support supplémentaire caché derrière l’écran, qui en plus de la résistance et de la stabilité elle-même, servirait à composants hôtes et matériel principal de la machine elle-même.

Cependant, comme nous pouvons le voir dans cette vidéo, la conception présenterait un net inconvénient en plaçant le clavier si près de l’écran. Et c’est qu’Apple a non seulement relevé une version clavier intégrée, mais propose également dans son brevet l’existence d’un modèle compatible avec les appareils sans fil, ainsi que la présence de une station d’accueil avec connecteurs pour claviers et même ordinateurs portables et tablettes. De cette façon, cet iMac fonctionnerait non seulement comme un ordinateur de bureau, mais fonctionnerait également comme un moniteur secondaire.

Sans avoir encore présenté aucun écran ou prototype d’écran flexible, l’apparition récente de l’iPhone flexible avec ce brevet semble marquer un tournant imminent dans la gamme de produits de l’entreprise.