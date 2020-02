Voici Amazon Care, l’application de soins de santé à distance

La plateforme e-commerce Amazon récemment lancé soins, une application de soins de santé à distance, dédié à tous ses collaborateurs. Le traitement que la plateforme réserve à ses employés est bien connu de nous tous.

Aujourd’hui, cependant, c’est une bonne nouvelle, surtout si nous allons la contextualiser en ce moment historique précis, dans lequel le monde entier suit quotidiennement les développements du coronavirus. Découvrons ensemble l’application Care.

Amazon lance Care, l’application de santé à distance pour ses employés

Le géant de Seattle a certainement choisi le bon moment pour lancer la nouvelle plateforme Care, “votre premier arrêt pour les soins de santé”, comme le dit le slogan. Son objectif est de réduire le temps nécessaire pour s’éloigner du travail et nécessaire pour accéder aux services médicaux, réduire les coûts pour l’entreprise générés par les soins de santé, un plus grand bien-être pour les employés et, par conséquent, une augmentation du sentiment d’appartenance à l’entreprise.

Amazon Care propose un chat et conseil vidéo 365 jours par an, également les samedis, dimanches et jours fériés. Il vous permet de planifier des visites avec des médecins de chair et de sang à domicile ou dans l’établissement où le médecin travaille, ainsi que livrer des médicaments à domicile, prescrit par la même demande. Plus précisément, dans l’application, vous pouvez trouver la santé quotidienne, à savoir la gestion et prévention des risques sanitaires, comme les tests de laboratoire et les vaccinations.

Amazon, afin de préserver la vie privée de ses employés, a également resserré partenariat avec Oasis Medical Group, étude sur les soins familiaux à Seattle. Dans lequel tous les médecins et infirmières présents sur Care sont techniquement embauchés par cette réalité, garantissant ainsi que la plateforme n’a pas connaissance de la santé de ses employés, utilisateurs non autorisés.