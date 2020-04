voici Android 10 pour la troisième fois

la I A3 vit une vie troublée en ce qui concerne la mise à jour vers Android à tel point que Xiaomi vient de publier le patch en question pour la troisième fois, avec les changements appropriés bien sûr. La mise à jour conçue pour le programme One, le smartphone en fait partie Projet Google, il a peut-être enfin atteint la stabilité.

Les deux premiers retraits de la mise à jour étaient dus à un présence massive de bugs et plus tard également un grave problème pour le système d’empreintes digitales. Dans tous les cas, sur ce tour, le paquet a le nom Code V11.0.11.0 QFQMIXM. L’avis d’arrivée de patch est signalé par une notification, mais vous pouvez toujours l’activer dans les paramètres.

Xiaomi Mi A3

Le smartphone est alimenté par un Processeur Qualcomm Snapdragon 665 qui a été rejoint par 4 Go de RAM dans certains cas et 6 Go pour une autre variante. L’espace de stockage interne est de 64/128 Go. L’affichage est un Panneau Super AMOLED de 6,09 pouces avec une résolution de 1 560 x 720 pixels. La batterie est de 4 030 mAh avec une technologie de charge rapide de 18 W.

Le secteur photographique se caractérise par un configuration arrière triple. L’appareil photo principal est un capteur de 48 MP, le grand angle ultra est de 8 MP et le capteur de profondeur est de 2 MP. L’avant est de 32 MP.

En substance, un excellent smartphone soutenu par Le programme Android One de Google qui cependant présentait dans ce cas quelques problèmes. Le coût du modèle est très faible, également grâce à la politique de Xiaomi sur les prix des smartphones.