Voici Asus ROG Swift PG43UQ, le nouveau moniteur de jeu sans compromis

Le nouveau ROG Swift PG43UQ est la proposition de Asus à ce groupe d’utilisateurs qui veulent jouer sans compromis et avec une fluidité maximale.

Ce nouveau moniteur est en effet parmi les premiers au monde à intégrer de nouvelles technologies Affichage de compression de flux (DSC), qui vous permet de lire des flux vidéo dans 4K natif à 144Hz.

Cette caractéristique permet donc d’augmenter la fluidité sans avoir à descendre en résolution.

Affichage de compression de flux et bien plus encore

Cette nouvelle technologie est le principal protagoniste de ce moniteur, grâce à lui, à côté d’une porte Port d’affichage 1.4, il est possible de transmettre des flux à très haute résolution sans perte de signal, ce qui serait préjudiciable.

Avant de pouvoir transmettre 4K à des fréquences plus élevées, il fallait cependant utiliser deux ports vidéo en parallèle, ce qui nécessitait une gestion fine et compliquée des pilotes vidéo et perdait la possibilité d’exploiter le HDR et en tout cas ne garantissant pas un résultat agréable.

Asus ROG Swift PG43UQ élimine ces problèmes et intègre également d’autres fonctionnalités qui en font l’un des produits les plus attractifs.

En fait, il se compose d’un panneau de 43 pouces en résolution 4K, caractérisé par un temps de réponse égal à 1ms, couverture de la gamme de couleurs professionnelles DCI P3 90% et un contraste exceptionnel.

De toute évidence, la technologie s’occupe de tout HDR1000 et un support certifié a Nvidia G-Sync.

Ce moniteur est tout ce dont vous avez besoin pour d’excellentes expériences de jeu et est positionné à côté du frère ROG Strix XG27UQ comme les seuls équipés de la technologie DSC.

Quant au prix ROG Swift PG43UQ est disponible en Italie au prix de 1 650,00 € TTC.