Voici ce que fera Grimes dans Cyberpunk 2077

Ce fut une bonne semaine pour les nouvelles sur Cyberpunk 2077. Tout d’abord, nous avons eu la confirmation que le RPG de science-fiction arrivera sur Xbox Series X dans le cadre de sa nouvelle promesse de «livraison intelligente». Et maintenant, nous avons une idée de ce que le personnage de la pop star Grimes fera dans le jeu.

De légers spoilers suivent – mais si vous êtes un fan de Grimes, la nature du personnage ne sera peut-être pas vraiment une surprise.

S’exprimant en direct sur le jeu (maintenant retiré), Grimes a révélé que son personnage Lizzy Wizzy allait exprimer une pop star futuriste qui se tue sur scène, pour être relancée par une “chirurgie d’urgence” qui la voit transformée en une véritable cyborg, seulement pour terminer le concert. C’est très Grimes.

Grimes (de son vrai nom Claire Boucher) figurera également sur la bande originale du jeu.

Moulage étoilé

Si vous avez suivi le développement de Cyberpunk, vous savez qu’elle n’est pas non plus la seule star de grand nom à apparaître dans le jeu.

L’acteur Keanu Reeves jouera Johnny Silverhand dans le jeu, agissant comme un compagnon de joueur pendant la majorité du temps de jeu. Reeves a la deuxième ligne de dialogue enregistrée de tous les personnages du jeu, ce qui suggère que son rôle n’est pas un camée éphémère.

Cyberpunk 2077 sortira sur PS4, Xbox One et PC le 17 septembre 2020, et sera finalement suivi d’une version Xbox Series X. Pas encore de nouvelles sur une édition PS5.