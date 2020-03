voici ce que nous savons 10 jours après la nouvelle expansion

Borderlands est un jeu vidéo produit par Gearbox Software, né pour PlayStation 3, Xbox 360, pour Windows et Macintosh. C’est un jeu de tir qui est devenu une saga et fait en technique cel-shading, une technique qui imite le style graphique de la bande dessinée. Le joueur doit terminer des quêtes, tout comme dans les RPG, et recevra de leur part des points d’expérience. Ils en sont sortis jusqu’à présent 4 chapitres: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel et enfin Borderlands 3. Ce dernier chapitre est sur le point de publier la deuxième extension du jeu.

Voici tout ce que nous savons sur la nouvelle extension et ce gameplay

Comme nous l’avons dit, il reste encore 10 jours avant le lancement de cette nouvelle extension de Borderlands 3 appel Pistolets, amour et tentacules. Le nouveau récit mettra en vedette Sir Alister Hammerlock et Wainwright Jacobs, sur le point de se marier sur Xyloguros, la planète gelée. La station enneigée de Cursehaven est l’arrière-plan de toute cette virgule et la carcasse d’un monstre Lovecraftien ce qui donne le sous-titre à l’expansion.

Dès les toutes premières minutes de Gameplay, on remarque la réapparition d’un ancien personnage de la saga que beaucoup d’entre nous connaissent déjà: Gaige le mécromancien avec Deathtrap. Ce personnage est recherché dans la grande majorité de la galaxie, mais à cette occasion, il deviendra le planificateur de mariage des deux protagonistes. Ce sera vous qui organiserez le mariage comme vous pouvez le voir dans la vidéo publiée sur YouTube directement à partir de la chaîne de jeux vidéo.

Ceux qui possèdent le Season Pass et l’édition Super Deluxe pourront télécharger gratuitement cette extension à partir du 26 mars. Nous vous rappelons que Borderlands 3 se trouve également sur Steam, actuellement disponible à prix réduit, bien que pour une courte période.