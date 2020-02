Une mystérieuse notification a récemment commencé à apparaître sur Samsung téléphones en même temps qu’une violation de données s’est produite. La société affirme que les deux ne sont pas liés, ce dernier affectant un nombre limité de propriétaires et d’utilisateurs de téléphones. Voici ce que vous devez savoir.

Les propriétaires de téléphones Samsung Galaxy ont récemment découvert qu’une notification quelque peu inhabituelle commençait à apparaître sur leurs appareils. La notification provenait de l’application Samsung «Find my Mobile» et apparaissait simplement aux utilisateurs comme une notification indiquant «1». À la suite des premiers rapports, Samsung a confirmé que la notification avait été «envoyée involontairement» dans le cadre d’un test interne. En même temps que la mystérieuse notification, les utilisateurs ont noté qu’ils pouvaient accéder aux données personnelles des autres. Cela a été le plus souvent observé lorsque les utilisateurs ont tenté de se connecter à leur compte Samsung pour modifier leurs mots de passe par mesure de sécurité. Lors de l’accès à la page des comptes, les utilisateurs ont été présentés avec leurs propres détails, aucun détail, ou dans certains cas, les détails de quelqu’un d’autre.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Pourquoi le Galaxy S20 est le meilleur téléphone Samsung à acheter (pas le Galaxy Z Flip)

Dans les commentaires fournis par Samsung à The Register, la société a confirmé que certains utilisateurs pouvaient accéder aux détails d’autres utilisateurs. Samsung affirme que cela n’a affecté qu’un «petit nombre d’utilisateurs», bien que le rapport ait suggéré que le nombre pourrait être beaucoup plus élevé que ce que beaucoup pourraient supposer «petit». Pour ajouter à ses commentaires, Samsung a déclaré qu’il avait immédiatement désactivé la possibilité d’accéder à la boutique Samsung jusqu’à ce que le problème soit résolu et que la société envisage de contacter les utilisateurs susceptibles d’être affectés par le problème. Dans une déclaration distincte à Sammobile, la société a confirmé la notification et la violation de données n’était pas liée et qu’au total, moins de 150 personnes seraient affectées.

La dernière violation de données soulève des questions de sécurité pour Samsung

Jusqu’aux dernières confirmations, Samsung était resté relativement silencieux lorsqu’il s’agissait de fournir des détails fermes sur ce qui s’était réellement passé – la nature du déroulement des événements ne faisant qu’aggraver le mystère. D’une part, l’élément de test interne a soulevé des questions et surtout compte tenu de cela, les notifications ont été poussées vers les appareils de l’utilisateur. Cela s’est révélé particulièrement préoccupant, car un certain nombre d’utilisateurs ont signalé que l’application incriminée avait déjà été désactivée. Cet aspect soulève deux questions spécifiques, la plus préoccupante étant de savoir comment une application désactivée a pu envoyer une notification en premier lieu? La deuxième question est plus générique sur la raison pour laquelle il n’existe toujours pas d’option pour désinstaller les applications «stock». Alors que certains peuvent avoir besoin d’être installés sur des appareils pour fonctionner correctement, s’ils peuvent être désactivés, leur besoin de rester installé semble moins justifiable. Cette dernière question est une question qui peut être posée à tous les fabricants de téléphones qui incluent activement leurs propres applications sur un appareil, pas seulement Samsung.

De même, bien que la société ait maintenant confirmé que la notification et la violation des données de compte sur son site Web n’étaient pas liées, le moment prévu soulèvera très certainement des problèmes de sécurité supplémentaires. Un seul événement suffit à inquiéter certains utilisateurs et défenseurs de la sécurité, mais les deux se produisent ensemble ne fera que suggérer qu’il pourrait y avoir des problèmes plus larges en jeu ici. Coïncidence ou non, Samsung semble toujours avoir des questions à répondre.

Plus: Tinder, OKCupid Apps, prétendument divulguant des données privées pour les annonces

Source: Le Registre, Sammobile

AirPods Pro Lite: ce que nous voulons voir dans les écouteurs à venir

A propos de l’auteur

John écrit pour Internet depuis 2014 en mettant l’accent sur la ligne où la technologie rencontre l’industrie du cinéma et de la télévision. Vous avez peut-être lu certains de ses travaux précédents sous le nom de plume John Anon. John est un diplômé en psychologie d’Angleterre qui vit maintenant aux États-Unis.Avant de passer à l’écriture en ligne, John a travaillé dans l’industrie du transport aérien en tant que réviseur de lignes aériennes. Après avoir déménagé aux États-Unis, les avis de John sont passés des compagnies aériennes aux smartphones, aux appareils de streaming et aux services liés à la télévision.

John aime maintenant le fait de pouvoir combiner deux de ses passe-temps préférés – la technologie et le cinéma. Les genres de films préférés de John se résument largement à l’horreur, à la science-fiction, au thriller et à presque tous les films avec une distribution d’ensemble. Pour une raison quelconque, en particulier ceux installés dans un avion, un train, un bateau ou tout autre endroit isolé qui se déplace également. Le meilleur endroit pour suivre John est sur Twitter.

En savoir plus sur John Finn