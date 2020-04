Voici ce que vous devez savoir – .

OnePlus vient de dévoiler les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, deux téléphones 5G alimentés par le même chipset Snapdragon 865 que celui de la série Galaxy S20.

Le OnePlus 8 Pro est le véritable produit phare, avec plusieurs mises à niveau d’écran, d’appareil photo et de batterie par rapport au OnePlus 8 plus abordable.

Le OnePlus 8 commence à 699 $, tandis que le modèle OnePlus 8 Pro le moins cher coûte 899 $.

Les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 sont apparus dans une grande variété de fuites ces derniers mois, et les fans de la société savaient probablement à quoi s’attendre de la nouvelle série de combinés bien avant que OnePlus ne prenne la scène virtuelle mardi pour dévoiler les nouveaux téléphones. Comme c’était le cas avec les téléphones OnePlus précédents, la société a détaillé certaines des fonctionnalités en prévision du lancement du 14 avril. OnePlus a confirmé l’affichage 120Hz il y a quelques mois. Plus récemment, la société a promis que le modèle Pro ne coûterait pas plus de 1 000 $ et a optimisé les capacités de l’appareil photo du combiné en partageant des échantillons de photos en ligne.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont désormais officiels, et vous pourrez bientôt acheter la version du téléphone qui répond le mieux à vos besoins.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro présentent un tout nouveau design qui vous semblera immédiatement familier. Les deux combinés tout écran ont des affichages perforés, qui rappellent le Galaxy S10. Le selfie-camera, un shooter Sony de 16 mégapixels, se trouve dans le coin gauche de l’écran, plutôt qu’au centre. Le OnePlus 8 Pro a des bords plus courbes que le OnePlus 8 et des lunettes légèrement plus minces. Les deux téléphones sont équipés d’écrans 3D Corning Gorilla Glass et de capteurs d’empreintes digitales intégrés. Le déverrouillage de visage 2D est également présent sur les deux appareils.

Le OnePlus 8 Pro dispose également d’un écran AMOLED fluide de 6,78 pouces avec une résolution de 3168 x 1440, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage de 240 écrans tactiles, une prise en charge HDR 10+ et une prise en charge technique MEMC intégrée. D’autres caractéristiques notables incluent une réduction de 40% de la lumière bleue pour le mode d’affichage nocturne, ainsi que la prise en charge de plus d’un milliard de couleurs sur l’écran 10 bits.

L’écran de 6,55 pouces 2400 x 1800 sur le OnePlus 8 ne dispose que d’un mode de fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, mais prend toujours en charge HDR10 +.

Les deux combinés disposent du même ensemble de spécifications de base, ce qui signifie qu’ils devraient être tout aussi rapides. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont livrés avec le chipset Snapdragon 865, avec prise en charge 5G, 8 Go / 12 Go de LPDDR4X Ram, 128 Go / 256 Go de stockage UFS 3.0, prise en charge double SIM, Bluetooth 5.1, Wi-FI 6, NFC et Connectivité USB-C. Il n’y a pas de prise casque 3,5 mm sur les deux téléphones et vous ne pourrez pas étendre le stockage avec une carte SD.

La durée de vie de la batterie est également similaire, bien que ce soit le Pro qui possède les meilleures fonctionnalités de la batterie. Le OnePlus 8 Pro contient une batterie de 4510 mAh qui prend en charge la charge filaire 30W Warp Charge 30T et la charge 30W Warp Charge 30 sans fil. C’est une première pour les téléphones OnePlus, et une fonctionnalité que de nombreuses personnes demandent depuis des années. La technologie de charge sans fil de OnePlus nécessite un chargeur séparé et peut recharger le combiné de 1% à 50% en 30 minutes. Le Pro prend également en charge la charge sans fil inversée, comme de nombreux autres combinés Android. En plus de cela, OnePlus dit avoir effectué 280 optimisations pour garantir que l’affichage 2K 120Hz n’affectera pas la durée de vie de la batterie.

Le OnePlus 8 possède une batterie plus petite de 4 300 mAh et ne prend en charge que la charge filaire de 30 W.

L’appareil photo est un autre domaine où le OnePlus 8 Pro offre de meilleures fonctionnalités. Le capteur principal est un appareil photo 48 mégapixels f / 1,78 de Sony. L’appareil photo ultra-grand-angle est également un capteur de 48 mégapixels, qui a été utilisé comme capteur principal sur le OnePlus 7T. Le téléobjectif dispose d’un capteur 8 mégapixels f / 2.4 qui prend en charge le zoom optique 3x et le zoom numérique jusqu’à 30x. Le quatrième appareil photo est un capteur de filtre couleur de 5 mégapixels. Le primaire et le téléobjectif prennent tous deux en charge la stabilisation optique de l’image (OIS).

Le OnePlus 8 dispose d’une configuration à triple objectif. Un objectif différent de Sony agit comme appareil photo principal, un tireur OIS de 48 mégapixels f / 1,75. Il est rejoint par un objectif ultra grand-angle 16 mégapixels f / 2.2 et un appareil photo macro 2 mégapixels. Les deux téléphones prennent en charge l’enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 ips, avec un mode de super stabilisation jusqu’à 30 ips. Le Pro prend également en charge le zoom audio numérique à l’aide de trois microphones à l’arrière du téléphone, ainsi que des effets d’éclairage artistiques grâce à la caméra à filtre couleur.

Enfin, le OnePlus 8 Pro a un autre avantage sur le OnePlus 8: indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Le OnePlus 8 sera disponible en Glacial Green et Interstellar Glow, tandis que le OnePlus 8 Pro propose également des options de couleur Onyx Black et Ultramarine Blue. Ils seront disponibles à la commande auprès de OnePlus, Amazon, T-Mobile et Verizon. Les téléphones prendront en charge la 5G sur T-Mobile et Verizon, Big Red étant un nouveau partenariat notable pour le fabricant chinois de smartphones. De plus, la série OnePlus 8 est la première à être lancée sur Amazon aux États-Unis.

Le OnePlus 8 de 8 Go / 128 Go commence à 699 $, tandis que le 12 Go / 256 Go vous coûtera 799 $. Pendant ce temps, le OnePlus 8 Pro 8 Go / 128 Go coûte 899 $, et le OnePlus 8 Pro 12 Go / 256 Go coûtera 999 $. Lau ne mentait pas quand il a dit que les téléphones ne dépasseraient pas 1 000 $. Les deux téléphones commenceront à être expédiés le 29 avril.

