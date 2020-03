voici ce qui a émergé jusqu’à présent sur le nouvel appareil Realme

Il y a une dizaine de jours, la marque Oppo sub a officiellement présenté les nouveaux smartphones de moyenne gamme Realme 6 et Realme 6 Pro sur le marché. Realme prévoit également d’annoncer une autre variante de ces appareils, à savoir le nouveau Realme 6i.

Realme 6i: voici les principales caractéristiques techniques

Et ce dernier appareil a été repéré il y a quelques heures sur le portail de référence bien connu Geekbench. Plus précisément, certaines informations techniques ont émergé du portail, comme le processeur que nous trouverons à bord de l’appareil. Le SoC, en particulier, sera un processeur MediaTek, ou SoC MediaTek Helio G80. Couplé, il y aura 4 Go de RAMtandis que le système d’exploitation sera Android 10.

Mais les informations concernant ce nouvel appareil ne s’arrêtent pas là. L’entreprise a en effet publié quelques images teaser dans lequel les spécifications techniques et la date de lancement sont révélées. Selon les rapports, le nouveau Realme 6i fera ses débuts sur le marché le 17 mars.

Dans des domaines spécifiques, cependant, ce smartphone aura également les mêmes frères et sœurs qu’un caméra arrière quad, mais le capteur photo principal proviendra de 48 mégapixels. La batterie aura cependant une capacité de 5000 mAh et prendra en charge la charge rapide de 18 W. De ces nouveaux teasers, enfin, il semble que le nouvel appareil affichage avec une encoche dans lequel une caméra frontale de 16 mégapixels sera logée (Realme 6 et Realme 6 Pro, d’autre part, ont un affichage perforé à l’avant).

Fondamentalement, nous savons presque tout sur ce tout nouveau smartphone Realme. Il suffit d’attendre ses débuts officiels prévus dans quelques jours.