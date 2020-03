voici ce qui arrive aux comptes bancaires en cas de faillite

La période dans laquelle nous vivons et l’urgence soudaine liée à la pandémie pèsent sur notre économie. En conséquence, le système bancaire connaît une période de stress intense. En supposant que notre système bancaire résiste très bien, Voyons quels sont les scénarios, que de nombreuses rumeurs alarmistes nourrissent, en cas de faillite éventuelle de banques dans notre pays.

Nous supposons que toute banque peut faire faillite, y compris les banques étrangères opérant sur notre territoire et celles opérant uniquement en ligne. Tous doivent cependant adhérer au fonds interbancaire qui garantit tous les comptes courants et comptes de dépôt jusqu’à 100 000 €. Si le compte courant est co-enregistré, la garantie est portée à 200 000 euros. Si vous avez plusieurs comptes dans la même banque, vous êtes assuré jusqu’à 100 000 €. Pour cette raison, ceux qui ont beaucoup de liquidités ont plusieurs comptes dans différentes banques.

En cas de défaillance bancaire, trois scénarios possibles s’ouvrent

la première est la plus simple et concerne une possibilité qui s’est déjà produite dans notre pays. Si une banque est en difficulté, elle est achetée par une autre banque plus forte et sain. À ce stade, le titulaire du compte fait partie de la nouvelle banque comme si de rien n’était. Même les prêts hypothécaires, éventuellement ouverts auprès de la banque précédente, continueront d’être payés normalement, seule l’en-tête de la banque changera.

Le deuxième cas est celui que nous avons connu avec Banca Etruria; les prêteurs sont divisés en deux nouvelles sociétés. Dans l’un, il y aura des comptes courants sains et les titulaires de compte rejoindront la nouvelle banque. L’autre mettra fin aux pertes telles que, par exemple, les hypothèques et les prêts que l’utilisateur ne peut rembourser.

Le troisième cas est plus complexe et heureusement en Italie nous ne l’avons jamais connu. Nous espérons que nous n’aurons jamais à y faire face. Il se compose de réduire de manière décisive tous les comptes courants de plus de 100 000 € pour remédier aux difficultés économiques de la banque. Dans ce cas, les conseils décrits ci-dessus vous seront utiles; ne jamais posséder plusieurs comptes dans la même banque pour un total de plus de 100 000 euros. Certainement plus sage de les distribuer dans différentes banques et de ne jamais dépasser ce chiffre.