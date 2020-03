voici ce qui le provoque et comment le combattre

Pendant un certain temps, c’était devenu un sujet d’actualité, mais bientôt la dépendance aux smartphones n’a plus attiré l’attention et s’est perdu dans l’oubli. Mais le problème est là et reste d’actualité pour ceux qui sont directement concernés, notamment dans un contexte où l’utilisation des smartphones est devenue continue et excessive.

Il y a plus de 10 ans, le monde universitaire anglo-saxon a inventé le terme “Nomophobie” pour décrire l’un des aspects de la dépendance, ou la peur d’être déconnecté du monde. Un autre nom plus approprié pour le générique d’ouverture est FOMO, acronyme de Fear Of Missing Out, qui résume la nomophobie dans une crainte plus hâtive de “se faire couper”.

La constitution de ce malaise se construit à partir de martelage continu des notifications que le smartphone nous envoie à partir de différents réseaux sociaux et applications de jeu. Notifications nécessitant une attention exclusive invitant l’utilisateur à vérifier et à interagir avec obsession. Cette vérification rapide des dernières nouvelles signifie que les utilisateurs sont toujours connectés au monde numérique plutôt que le contexte réel dans les 24 heures.

Dépendance au smartphone: voici ce qu’elle provoque et comment la combattre

L’American Pew Research Center est très actif sur ce malaise, et si vous pensez que nous sommes tous accro au smartphone, vous avez peut-être raison, mais c’est en période de crise que vous voyez qui est vraiment affecté par la nomophobie. En général, la dépendance peut être divisée en plusieurs niveaux allant du simple comportement d’évitement au recours réel à des traitements médicaux spécialisés.

La dépendance au smartphone présente certains de ces symptômes:

Distrayez-vous ou perdez tout intérêt pour les conversations avec les gens;

Tendance au contrôle obsessionnel des notifications, des e-mails ou des réseaux sociaux;

Tendance à se sentir coupée des dernières nouvelles;

Présenter des attitudes obsessionnelles-compulsives;

Manifestation d’inconfort lorsque le smartphone est vide ou qu’il n’y a pas de champ;

Avoir de longues sessions avec votre smartphone avant de dormir;

Vérifiez vos notifications lorsque vous vous réveillez.

Tous ces comportements sont souvent associés à des symptômes physiques, où ils sont souvent présents troubles du sommeil, isolement, anxiété, stress, dépression et solitude. Ce qui est inquiétant, c’est que ces symptômes dépressifs affectent principalement les groupes d’âge plus jeunes, et avant qu’il ne soit trop tard, mieux évaluer les méthodes de bricolage pour reprendre vie.

Nous mentionnons l’application appelée Application d’utilisation pour savoir comment et combien nous utilisons le smartphone et peut-être faire un test de conscience, ou pratiquer désactiver les notifications.

Dans les cas les plus graves, vous pouvez contacter des spécialistes, où à Rome au Policlinico Gemelli il y a une unité anti-crise qui guérit les dépendances des smartphones, d’Internet et du multijoueur en ligne de masse.