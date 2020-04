voici ce qui se passe à cause du coronavirus

En raison de l’urgence coronavirus dans notre pays, tous les Italiens passent par un phase économique très difficile. Rester à la maison est donc le mot clé pour éviter les contagions mais, malheureusement, cela implique plusieurs problèmes sur le front de travail.

À ce jour, de nombreuses nouvelles ont choqué les consommateurs, comme la récente taxe sur les virus (refusée plus tard), mais, apparemment, de bonnes nouvelles arrivent. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

Fisco Italiano bloque les contrôles: voici le plan d’urgence du Coronavirus

Comme nous avons pu le répéter plusieurs fois au cours des derniers mois, Depuis le début de l’année, les contrôles fiscaux ont été renforcés dans toute l’Italie dont le but est de débusquer les principaux fraudeurs fiscaux de notre pays. Dû de l’urgence Covid-19, toutefois, tous les contrôles mis en œuvre par l’administration fiscale et l’Agence du revenu sont temporairement suspendus. Comme nous, les Italiens, même les différends, les enquêtes et les analyses sont officiellement mis en quarantaine.

De toute évidence, Guardia di Finanza a pris les mêmes mesures, permettant ainsi à la déploiement de toutes les unités sur le territoire, pour aider les forces de l’ordre. Tous les volants, en effet, jouent actuellement un rôle fondamental dans le contrôle routier des auto-certifications des citoyens.

Comme nous pouvons facilement l’imaginer, il faudra des mois, voire des années, pour revenir à la normale. Mais une chose est sûre: notre pays a besoin d’un plan priorité qui voit actuellement la lutte contre le Coronavirus à la tête de toute autre opération. Après la période de crise, cependant, le travail du fisc redeviendra normal.