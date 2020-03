voici ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter en cas de prudence

Le coronavirus doit être éradiqué. Afin de limiter autant que possible la contagion, le nouveau décret du Premier ministre Giuseppe Conte est entré en vigueur ce matin, 10 mars 2020. C’est une mesure de sécurité qui fait de toute l’Italie une zone protégée. donc les règles ne s’appliquaient jusqu’à hier que dans les zones rouges, comme la Lombardie et les 14 provinces, seront désormais valables pour tout le reste du pays.

C’est pourquoi il est important de suivre les règles et quelles sont les choses que nous pouvons faire

Hormis les extensions du décret, ces mesures de sécurité se poursuivra de cette manière jusqu’au 3 avril 2020. Jusque-là, il est important que chacun suive les règles et évite, sans alarmisme, pour sous-estimer le problème. Pour ce faire, il est important de bien connaître toutes les règles ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire pendant cette quarantaine.

MOUVEMENTS

vous il est interdit de quitter votre domicile, sauf pour des raisons strictement nécessaires telles que des raisons avérées pour la santé, le travail et les achats. Cela signifie que pendant un certain temps, il sera important éviter de sortir le soir et d’aller dans des endroits autres que les magasins pour les nécessités de base. Il s’agit d’un effort nécessaire pour raccourcir le temps de cet isolement. Tous les quarts seront accompagné d’une auto-certification visant à démontrer la nécessité.

EXPÉDITIONS ET MARCHANDISES

Être un travail aussi, les marchandises continueront de circuler pour la nationexactement comme cela s’est produit jusqu’à présent. Le personnel pourra se déplacer selon les besoins de livraison et de collecte.

SANTÉ

Il est fortement recommandé de toutes les personnes ayant des problèmes respiratoires et une température corporelle supérieure à 37,5 ° pour rester à l’intérieur et contactez votre médecin par téléphone. Il est également important pour votre santé de limiter les contacts sociaux.

CONSEIL CIVIQUE DE SENS COMMUN

parce que les pharmacies, supermarchés et magasins resteront ouverts, il est important de ne pas paniquer et éviter d’attaquer les supermarchés en masse. Des fournitures continueront d’être fournies aux magasins et une telle action ne ferait que créer plus de chaos et plus de désagréments. En cas d’urgence de cette ampleur, maintenir le sens civique et la maîtrise de soi ils seront deux des ingrédients les plus importants pour surmonter les difficultés le plus rapidement possible. Plus nous y croyons, plus vite l’urgence du Coronavirus passera.