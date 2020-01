Voici ce qu’il faut regarder pendant que le géant de la technologie publie ses derniers chiffres – .

(Photo . / Kevin Lisota)

C’est encore cette période de l’année: la saison des gros bénéfices technologiques.

L’action a débuté avec la publication d’un trimestre record par Apple hier, et aujourd’hui, un autre membre du club de 1 billion de dollars Microsoft devrait publier ses derniers états financiers. Le géant de la technologie a pris de la hauteur grâce à sa division cloud, qui a réussi un bouleversement majeur en remportant le très convoité contrat cloud JEDI sur son rival Amazon au cours du trimestre.

Les analystes s’attendent à ce que Microsoft affiche un bénéfice de 1,32 $ par action sur un chiffre d’affaires de 35,67 milliards de dollars au deuxième trimestre de son exercice. C’est une augmentation de 9,75% par rapport à la même période l’an dernier.

Les actions de Microsoft ont augmenté de 61% par rapport à l’année dernière, bien avant l’indice S&P 500 plus large qui a augmenté de 24% au cours de cette période.

Les résultats des plus grandes entreprises technologiques du pays sont devenus plus importants pour le marché boursier à mesure que leur valeur a augmenté. CNBC a noté cette semaine que les cinq plus grands géants de la technologie – Microsoft, Amazon, Apple, Facebook et Google – représentent désormais 17,5% du S&P 500. Une entreprise de technologie atteindrait une capitalisation boursière de 1 billion de dollars était une prédiction qui fait la une des journaux. il y a seulement quelques années, mais maintenant Apple et Microsoft dépassent confortablement ce seuil avec Amazon et Google frappant à la porte.

Au-delà des chiffres majeurs, voici quelques éléments que nous surveillerons lorsque Microsoft publiera ses états financiers plus tard dans la journée:

Le cloud sera-t-il à nouveau roi? En juillet, la principale unité cloud de Microsoft a dépassé pour la première fois chacune des autres grandes divisions du géant de la technologie. Le trimestre suivant, la division Intelligent Cloud suivait les deux autres ailes principales de l’entreprise: la productivité et les processus métier et plus d’informatique personnelle. La division cloud deviendra-t-elle le principal moteur de revenus de l’entreprise à l’avenir, ou était-ce une chose ponctuelle? Et comme toujours, nous nous demandons si Microsoft va enfin sortir les revenus Azure ce trimestre (peu probable).

Retour du JEDI: Microsoft a battu Amazon en novembre pour son contrat convoité de 10 ans et 10 milliards de dollars visant à reconstruire l’infrastructure technologique du Pentagone. Amazon a contesté la décision et tente d’obtenir du tribunal qu’il interdise à Microsoft de travailler sur le projet jusqu’à ce que le procès se termine.

Microsoft aurait commencé à embaucher pour le projet massif. Les dirigeants auront-ils quelque chose à dire sur le projet ou le procès d’Amazon qui vise à rouvrir le processus?

Renforts matériels en route: Microsoft a annoncé quelques produits matériels majeurs ce trimestre qui pourraient donner un coup de pouce aux divisions Surface et Gaming de la société. Microsoft a promis que la Xbox de nouvelle génération serait la «console la plus rapide et la plus puissante de tous les temps», tandis que les appareils Surface Duo et Neo mettaient le géant de la technologie à la pointe de la tendance des gadgets pliables.

Mais ceux-ci ne sortiront que plus tard cette année. En octobre, Microsoft a lancé la piste de son service de streaming de jeux Project xCloud, qui vise à créer une audience de jeu mondiale plus large qui va au-delà de la console. L’équipe Surface a dévoilé plusieurs gadgets nouveaux et mis à jour en octobre qui ont fait leurs débuts à temps pour la saison des vacances 2019.

Voici quelques-uns des autres faits saillants du trimestre: