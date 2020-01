voici cinq curiosités pour les fans

la Maison de papier a fait tomber de nombreuses personnes amoureuses et beaucoup ont hâte de regarder la quatrième saison, qui arrivera bientôt Netflix. La série télévisée espagnole raconte un vol surprenant et original conçu par un homme appelé Le professeur. Dans son entreprise pour l’aider, il y a huit personnes ayant un casier judiciaire qui n’ont rien à perdre, appelées par le nom des villes: Tokyo, Denver, Oslo, Nairobi, Rio, Helsinki et Berlin.

Une série télévisée avec une intrigue incroyable qui a fait tomber amoureux des millions de personnes, mais il y a des curiosités très intéressantes. Voici les détails.

La casa di Carta: voici les cinq curiosités à connaître absolument

Une des curiosités intéressantes de la série télévisée concerne le cadre, en particulier elle concerne la Monnaie d’Espagne. En raison de l’intrigue choisie, le tournage n’a pas été effectué dans la Monnaie d’Espagne car ils n’ont pas reçu de permis appropriés.

En outre, beaucoup ont remarqué le tic del professeur: pour toucher fréquemment vos lunettes. Ce tic est dû au fait que l’acteur, Alvaro Morte, ne porte pas de lunettes dans la vraie vie.

Un autre détail très intéressant concerne les personnages puisque ils devaient avoir quelque chose en commun. En fait, ils étaient à l’origine pensés avec des maladies en phase terminale, mais à la fin ils ont décidé de ne pas le mettre dans l’intrigue.

Beaucoup ont souligné la maladie de Berlin, en réalité ce n’est pas une vraie maladie car dans la vraie vie elle n’existe pas. Dans l’intrigue, le personnage souffre d’une maladie appelée Myopathie Helmer.

Une autre curiosité concerne le billets montré dans la série télévisée. Pour des raisons de sécurité, ils n’ont pas pu utiliser de machines d’impression en argent réel et, en fait, ils ont décidé de les imprimer dans la rédaction du journal espagnol ABC en utilisant le journal.