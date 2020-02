Voici combien de microtransactions font pour Activision et Take-Two

Activision Blizzard et Take-Two ont tous deux tenu leurs derniers rapports sur les résultats jeudi, et les deux sociétés ont révélé combien elles gagnaient grâce aux microtransactions.

Pour l’année civile terminée le 31 décembre, Activision Blizzard a réalisé 3,37 milliards de dollars grâce aux microtransactions, que la société qualifie de «réservations nettes dans le jeu». Pour le trimestre de trois mois terminé le 31 décembre, Activision Blizzard a réalisé 1,09 milliard de dollars grâce aux microtransactions.

À titre de comparaison, Activision Blizzard a réalisé 4,203 milliards de dollars de microtransactions au cours de l’année civile 2018 et 1,204 $ pour les trois derniers mois de cette année. Ce sont des baisses de 20% (837 millions de dollars) et 10% (119 millions de dollars), respectivement.

Les réservations nettes dans le jeu incluent également les ventes de contenu téléchargeable, en plus des microtransactions. Activision Blizzard est l’un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, et la société possède le géant du jeu mobile King, qui fabrique des jeux mobiles riches en microtransactions comme Candy Crush.

Mais ce ne sont pas seulement les jeux mobiles qui tirent beaucoup d’argent des microtransactions pour Activision Blizzard. Les revenus de microtransaction de Call of Duty: Modern Warfare ont augmenté d’un “double pourcentage numérique” par rapport à Black Ops 4, a déclaré Activision Blizzard. Contrairement aux entrées précédentes de la série Call of Duty, Modern Warfare dispose d’un système Battle Pass qui permet aux joueurs de dépenser de l’argent réel pour gravir les différents niveaux pour débloquer de nouveaux contenus.

Passant à Take-Two, la société appelle ses microtransactions «dépenses de consommation récurrentes», ce qui comprend des éléments comme la monnaie virtuelle, le contenu supplémentaire et les achats dans le jeu. Les revenus des dépenses de consommation récurrentes ont bondi de 15% au cours du dernier trimestre de Take-Two. Il représentait 37% du total des revenus nets GAPP de Take-Two de 930,1 millions de dollars, soit environ 344 137 000 dollars pour les microtransactions en particulier.

Grand Theft Auto Online est l’un des principaux moteurs des ventes de microtransactions pour Take-Two. Les ventes de microtransaction pour ce jeu ont augmenté de 54% au cours du trimestre, a indiqué la direction, bien qu’elle ne partage pas de chiffre d’affaires spécifique pour le jeu. Pour l’avenir, la société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les dépenses de microtransaction continuent de croître de 10% au cours de l’exercice à venir, en partie grâce aux ventes continues des microtransactions.

La semaine dernière, Electronic Arts a fait sa propre annonce sur les microtransactions. Il a réalisé près de 1 milliard de dollars de microtransactions au cours de son dernier trimestre, et plus de 2,5 milliards de dollars de microtransactions au cours des 12 derniers mois.

