Voici combien Microsoft aurait payé la star de la diffusion de jeux vidéo Ninja pour faire défaut à Twitch d’Amazon – .

(Logo Ninja via Twitter)

Microsoft a accepté de payer la star du streaming de jeux Tyler “Ninja” Blevins entre 20 et 30 millions de dollars par an pour rejoindre sa plateforme de streaming Mixer et quitter le leader sortant Twitch, selon un nouveau rapport de CNN détaillant la course aux armements entre géants de la technologie pour décrocher de grands noms pour leurs services de streaming.

Ninja est l’un des nombreux streamers de haut niveau récemment braconnés à Twitch, qu’Amazon a acheté pour près de 1 milliard de dollars en 2014, par Mixer, Facebook et YouTube. CNN a rapporté que les streamers avec 10 000 vues simultanées ou plus sur Twitch reçoivent des offres de plus de 10 millions de dollars par an tandis que les streamers plus petits peuvent obtenir jusqu’à 1 million de dollars.

Signe que les défections font des ravages sur Twitch, le nombre d’heures regardées par les fans sur la plateforme au quatrième trimestre a baissé de 10% par rapport au trimestre précédent, selon un récent rapport annuel de Streamlabs et Newzoo.

Cependant, Twitch reste le leader incontesté, selon le rapport, avec plus de quatre fois le nombre d’heures regardées sur la plate-forme que le prochain concurrent le plus proche, YouTube. Twitch domine également le nombre d’heures jouées par les streamers, avec un avantage 4X sur Mixer.