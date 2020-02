voici comment accéder au nouveau réseau italien

Comme nous le savons tous, 2020 sera désormais une année d’une importance fondamentale dans le domaine de l’innovation technologique. Surtout L’Italie est prête à adopter les dernières technologies et, après le lancement définitif de la 5G, elle arrive également officiellement le premier réseau WiFi gratuit. Né d’un projet du ministère du développement et de l’économie en collaboration avec l’Agence pour l’Italie numérique, le réseau Internet public arrivera bientôt dans toutes les villes et municipalités italiennes, atteignant plus de 60 dans l’année prochaine. des millions d’habitants italiens. Ainsi, au cours des prochains mois, des centaines de milliers d’Italiens pourront décider d’abandonner ou non la connectivité 3G, 4G et 5G offerte par les principaux opérateurs téléphoniques nationaux, tels que Tim, Wind, Tre, Vodafone et Iliad. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

WiFi gratuit: la connectivité Internet gratuite arrive en Italie

A ce jour, les antennes du nouveau réseau “Piazza WiFi Italia”, ils sont déjà actifs dans 2726 municipalités disséminées dans tous les coins de la péninsule. Dans ces domaines, les citoyens italiens peuvent donc surfer sur Internet sans aucune limitation et sans frais. Selon ce qui est rapporté sur le site officiel du projet, cependant, les municipalités qui seront atteintes au cours de l’année prochaine par le réseau WiFi gratuit sont plus de 7500. Pour cette raison, le gouvernement a donc mis à disposition une carte officielle à travers laquelle il est possible de visualiser en temps réel toutes les zones dans lesquelles le réseau WiFi est déjà actif.

Pour accéder au premier réseau WiFi italien par conséquent, la procédure suivante doit être suivie:

téléchargez l’application gratuite appropriée sur votre téléphone Android ou iOS;

s’inscrire en saisissant toutes les données souhaitées;

Trouvez une station hotspot proche de votre position et accrochez-vous.