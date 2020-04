voici comment allumer votre ordinateur à distance

De nombreux utilisateurs Windows 10 ils se demandent s’il est possible d’allumer leur ordinateur à distance. Évidemment, cela peut être fait et il en est ainsi depuis un certain temps. Avec la nouvelle mise à jour du système, les choses ont considérablement changé par rapport au passé avec une procédure nettement plus simplifiée. La solution au problème est à la portée de tous. Voyons comment utiliser cela ensemble maquillage en quelques étapes et quand cela peut être utile.

Windows 10: l’astuce pour allumer n’importe quel PC connecté au réseau à distance

Lorsqu’un ordinateur personnel est éteint, il n’est normalement pas possible de l’allumer à distance. Mais c’est fondamentalement un réglage par défaut que nous pouvons changer à notre guise. Comme on le sait, en effet, tout utilisateur peut réactiver un ordinateur grâce à la présence active d’une fonction appelée Réveil Ethernet sur LAN (WOL).

Cette fonction permet d’activer un profil de réception de paquets pour les données qui activent l’alimentation du système sans être physiquement sur site. Un administrateur distant connaissant l’adresse locale attribuée par le routeur peut activer le PC à distance.

Vous devez d’abord activer la fonction WOL depuis BIOS / UEFI. Par défaut, Windows 10 inhibe cette fonction au démarrage en réponse à des critères de sécurité bien définis. Mais le fait que vous puissiez modifier ce préréglage à tout moment est à la portée de tous. Après cela, nous surmontons un autre obstacle en accédant à la commande Exécuter (via la combinaison Windows + R). De là, tapez “powercfg.cpl” et cliquez sur: Spécifiez le comportement du bouton d’alimentation dans la colonne de gauche puis sur Modifier les paramètres actuellement non disponibles et enfin en désactivant la case Activer le démarrage rapide.

Maintenant on peut installer les pilotes la carte réseau du site Web du fabricant, en les remplaçant par celles téléchargées à partir de Windows Update de Microsoft car elles peuvent être limitées. Revenons maintenant à la fenêtre Exécuter et tapez la commande “devmgmt.msc”. localisez notre carte réseau et choisissez l’onglet Energy Saver dans le menu. Avec la case à cocher Autoriser l’appareil à réveiller l’ordinateur et la référence sous-jacente aux paquets magiques, tout devrait fonctionner correctement.

À partir de la même fenêtre, nous allons ensuite dans Avancé et vérifions la présence d’Ethernet à économie d’énergie qui dans notre cas doit être désactivé dans le menu “Valeur” à droite. À ce stade, le travail est terminé. Si nous mettons le PC en veille prolongée ou en suspension, nous pouvons le réactiver à distance. Comment trouver et allumer l’ordinateur?

Comment allumer votre PC Windows 10 à distance à partir d’un autre appareil

Une fois les conditions précédentes remplies, nous choisissons d’allumer le PC à partir d’un autre PC via l’utilitaire Expéditeur de paquets magiques en indiquant l’adresse de diffusion locale (généralement 192.168.1.255 ou 192.168.0.255) dans la première zone Nom d’hôte et l’adresse MAC du PC dans le champ Adresse MAC. Comme protocole, nous choisissons UDP et comme numéro de port 9. Si tout fonctionne, le PC s’allume.

Si vous utilisez la même application via Internet, vous devez indiquer l’adresse IP statique dans le premier champ et 255.255.255.255 (Internet) dans la zone Masque de sous-réseau, sans préjudice des indications pour l’adresse Mac et les ports UDP 9.

Le même résultat est obtenu en utilisant des applications célèbres du calibre de Advanced IP Scanner ou Dipiscan.