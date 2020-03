voici comment cela pourrait arriver

Les autorités fiscales italiennes franchissent une nouvelle étape dans la lutte contre l’évasion fiscale, ce qui rend beaucoup plus difficile le contournement du paiement des impôts. Cependant, les citoyens ne sont pas les plus inquiets poing de fer adopté par l’administration fiscale mais plutôt la protection de leurs droits en tant que contribuables.

Selon certaines rumeurs diffusées en ligne, en effet, très bientôt l’administration fiscale de notre pays pourra bénéficier d’un nouveau pouvoir qui, par conséquent, permettra à cette dernière de remédier définitivement aux factures d’Equitalia non payées ces dernières années. La solution? la retrait forcé des comptes courants des parties concernées. Nous trouvons ci-dessous plus d’informations à ce sujet.

Taxe: la pièce jointe pourrait arriver afin de clore les fichiers Equitalia invendus

Selon les indiscrétions dont nous parlions plus haut, par conséquent, l’organisme chargé de recouvrer les dettes des citoyens auprès de l’État va très bientôt acquérir une plus grande force et une plus grande autonomie.

Afin de pouvoir clôturer tous les documents de recouvrement de créances impayés, les autorités fiscales italiennes peuvent donc profiter de la possibilité de retirer, de manière forcée, l’encours directement des comptes courants du sujet. Cependant, certaines clarifications doivent être apportées. En fait, avant de procéder à la saisie des actifs, un Acte de notification de 60 jours, afin de donner le temps à l’intéressé de pouvoir régler tous les paiements, en optant également pour le paiement échelonné. Ce n’est donc pas une solution instantanée, mais plutôt sera une garantie dans les cas où toutes les autres options n’ont pas été acceptées ou jugées fonctionnelles.