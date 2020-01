Voici comment convaincre les gens de rejoindre votre entreprise par-dessus les grands géants de la technologie – .

De gauche à droite: vétéran de démarrage et consultant Sharmilli Ghosh; Sudip Chakrabarti, partenaire du Madrona Venture Group; Julie Sandler, directrice générale de Pioneer Square Labs; et Sharon Richardson Howell, associée directrice de Huntington Hill Ventures. (Photo . / Taylor Soper)

À bien des égards, cela n’a pas beaucoup de sens de quitter un emploi bien rémunéré dans une grande entreprise de technologie et de rejoindre une petite startup décousue. Vous avez un gros chèque de paie; la sécurité d’emploi; excellents avantages; l’équilibre travail-vie; et l’occasion de travailler sur une technologie révolutionnaire.

Alors, en tant que fondateur d’une startup, comment convaincre les gens de rejoindre votre navire et aider à démarrer le prochain Google, Microsoft ou Amazon?

Être responsable du succès et de l’échec de la manière la plus aiguë – rien de tel dans une grande entreprise.

“Vous devez les vendre sur l’expérience qu’ils vont acquérir”, a déclaré Sudip Chakrabarti, associé chez Madrona Venture Group, lors d’une table ronde jeudi organisée par TiE Seattle à Create33 à Seattle. «Oui, vous pouvez aller sur Amazon. Ou vous pouvez venir au démarrage et vraiment posséder quelque chose de manière holistique et vraiment grandir. “

Les startups en démarrage ne peuvent pas rivaliser sur le salaire. Il doit s’agir de la mission et de l’opportunité.

«Être responsable du succès et de l’échec de la manière la plus aiguë – rien de tel dans une grande entreprise», a déclaré Julie Sandler, directrice générale de Pioneer Square Labs. «Certaines des meilleures étoiles montantes des startups de notre portefeuille embrassent simplement l’adrénaline, le risque, l’incertitude et la propriété qui va avec – la propriété dans tous les sens du terme.»

Il y a aussi une différence entre commencer quelque chose à partir de zéro – “vous devez être quelque peu irrationnel et fou pour le faire”, a déclaré Chakrabarti – ou rejoindre une entreprise qui a déjà une certaine dynamique.

“Lorsque vous rejoignez une fusée qui a tout le potentiel du monde, un marché relativement inexploité, des opportunités et une création de valeur pour votre client – posséder une grande partie de cette entreprise est une chose vraiment excitante”, a déclaré Sandler. “C’est quelque chose que vous ne trouverez pas chez Amazon et Microsoft ou dans des entreprises plus avancées.”

Vous devez également fournir une expérience supérieure au candidat. En savoir plus sur le candidat que sur la grande entreprise et personnaliser son expérience.

Les grandes entreprises gagnent à l’échelle et à l’échelle.

Les startups gagnent en expérience, en rapidité et en opportunité de propriété / autonomie.

Le talent technologique de Seattle se classe parmi les meilleurs au monde. Mais bon nombre des meilleurs ingénieurs, chefs de produit, spécialistes du marketing et autres employés se retrouvent dans des sociétés locales telles qu’Amazon et Microsoft, ou dans l’un des avant-postes d’ingénierie ouverts par Facebook, Google, Uber, Salesforce et des centaines d’autres non -les entreprises technologiques de la ville.

Certains théorisent que les géants de la technologie aspirent des entrepreneurs potentiels et, en fin de compte, nuisent à l’écosystème de démarrage de la région. Les startups de Seattle ont levé un montant record de 3,59 milliards de dollars l’année dernière, mais cela est encore pâle par rapport à d’autres marchés tels que la Silicon Valley, New York, Los Angeles et Boston.

Le financement des startups de la région de Seattle atteint 3,5 milliards de dollars en 2019 – voici comment cela se classe à l’échelle nationale

Sharon Richardson Howell, gérant de parter à Huntington Hill Ventures, basée à Portland, en Oregon, a déclaré que des facteurs externes tels que le coût de la vie peuvent également avoir un impact sur les startups naissantes.

«Je m’inquiète de choses comme le coût du logement à Seattle», a-t-elle déclaré. “Je me demande combien cet entonnoir se maintient, car si vous comptez vraiment sur les jeunes talents, il est difficile de ne pas perdre ce talent dans des endroits comme Portland de Seattle, car il est vraiment difficile pour eux de se lancer. Les conditions de vie ne sont pas excellentes lorsque vous devez vivre avec de nombreuses personnes dans un appartement. »

Il y a un certain nombre de groupes à Seattle qui essaient d’extirper les talents des grandes entreprises et de les placer dans des rôles de démarrage. Les studios de démarrage tels que Pioneer Square Labs et Madrona Venture Labs, par exemple, incubent de nouvelles idées et les associent avec les créateurs d’entreprise.

Un nouveau programme appelé Venture Out vient d’être lancé ce mois-ci et vise à être «l’ultime porte à double sens pour les fondateurs travaillant dans de grandes entreprises technologiques qui construisent activement leur startup tout en restant dans leur travail quotidien.

“Seattle a plus de talents techniques et de produits enfermés dans de grandes entreprises que partout ailleurs dans le monde, et bien que nous ayons le début de ressources de classe mondiale pour aider les gens à créer ou à rejoindre une startup une fois qu’ils ont fait le saut par eux-mêmes, s’aventurer dehors peut encore sembler être une porte à sens unique décourageante pour les gens », a déclaré le mois dernier Aviel Ginzburg, associé général de Founders ‘Co-op et mentor chez Venture Out.

Pourtant, de nombreuses personnes sont optimistes quant au potentiel à long terme de la scène des startups de Seattle – en particulier, le fait que les grandes entreprises servent de terrain de formation pour les futurs entrepreneurs.

Un groupe comme Venture Out, par exemple, parie que ce qui s’est passé avec Microsoft se répétera avec Amazon et d’autres géants de la technologie de la région. Une récente analyse de . a montré que près de 25 pour cent des PDG chefs de file des startups sur le . 200 – notre indice des meilleures startups technologiques privées dans le Pacifique Nord-Ouest – avaient une expérience antérieure chez Microsoft, qui a été fondée en 1975.