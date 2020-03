voici comment discuter en secret avec tout le monde

WhatsApp cela a longtemps changé la façon dont nous communiquons avec des amis, des parents ou de simples connaissances. Grâce à la messagerie instantanée, nous sommes perpétuellement connectés avec le monde et avec les personnes les plus proches de nous. De nos jours, il est de plus en plus difficile de renoncer au service, malgré certains limites à partir du même chat.

WhatsApp, comment utiliser le service de messagerie anonyme

L’une des principales caractéristiques de WhatsApp est laassociation unique qui doit être créé entre un profil et un numéro de téléphone. Pour protéger la sécurité de tous les utilisateurs, les développeurs se sont toujours tenus à l’écart chat anonyme. Puisque WhatsApp a été le principal canal de communication, parlez aux anonymes – vous vous souvenez du vieil homme # 31, #? – est devenu moins fréquent.

Net de cette non-prédisposition, de plus en plus de gens aimeraient utiliser WhatsApp avec un seul compte anonyme. En l’absence d’une méthode officielle mise à disposition par chat, la seule alternative pour les utilisateurs est de cacher leur identité.

Dans ces cas, le principal moyen est d’avoir une deuxième carte SIM. La journée dans ce cas est simple: il faut créer un compte secondaire associé au deuxième réseau téléphonique et contacter les amis du carnet d’adresses.

L’alternative à la deuxième carte SIM s’appelle Texte +. Text + est une application simple disponible en téléchargement via le Google Play Store. L’application est complètement sans frais et a une tâche très spécifique: fournir aux parties intéressées un numéro temporaire utile pour la création d’un compte sur WhatsApp.