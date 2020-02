Voici comment et où télécharger la nouvelle caméra Google 7.3

Toujours là appareil photo de nos appareils est l’une des fonctionnalités les plus adoperate par les utilisateurs, grâce au mélange entre un matériel de plus en plus puissant et de plus en plus de logiciels avancé, vous permet de prendre des photos de sublime qualité.

Confirmer le concept est précisément le Appareil photo Google, une plateforme de caméras développée par Google et installée à bord de la famille des smartphones pixel, qui s’intègre à l’intérieur algorithmes photographie vraiment avancée et optimisée.

La société a récemment publié une version mise à jour de l’application qui, grâce à l’âme open source qui a toujours distingué Google, s’est rendu accessible aux développeurs tiers, permettant ainsi à portage également sur d’autres appareils androïde.

Voici les nouvelles fonctionnalités de la version 7.3

La dernière version de Google Camera, la 7.3, apporte de nombreuses améliorations conçues pour prendre des photos de qualité, voici le changelog.

-Activation automatique du mode Ne pas déranger lors d’un tir.

-Amélioration de la disposition des éléments composant les différents menus.

– Enregistrement vidéo 24fps ajouté

– Contrôle de l’exposition ajouté lors de la prise de photos HDR.

-Ajout d’un nouveau mode d’astrophotographie dans le menu Night Sight pour prendre des photos dans l’obscurité d’un simple toucher.

-Ajout de l’option pour prendre des photos du haut avec une longue pression sur le bouton de prise de vue.

-Ajout de la fonction de visages fréquents dans les prises de vue supérieures.

Quant au téléchargement, il peut se faire sur ce lien, qui renverra l’apk installable uniquement sur les téléphones avec Android 10 à bord.

Si vous remplissez cette condition, téléchargez simplement le fichier et procédez à l’installation (dans le cas d’une demande, continuez avec l’activation de sources inconnues).