voici comment fonctionne le nouveau versement

Comme prévu il y a encore quelques jours, la plateforme e-commerce Amazon a récemment décidé d’introduire, également en Italie, possibilité pour certains utilisateurs de payer en plusieurs fois.

Plus précisément, les utilisateurs impliqués sont ceux qui ont souscrit ou qui souscriront à un abonnement à leur service premier. Ce dernier comprend également un essai gratuit de 30 jours. Visitez le site officiel de la plateforme pour plus de détails. En attendant, découvrons comment fonctionne le paiement échelonné.

Amazon: comment fonctionne le paiement échelonné

Désormais la plateforme offrira la possibilité de payer en cinq versements mensuels commandes passées via le service Prime. Cette méthode n’est disponible pour aucun produit sur le marché, cependant aucun intérêt n’est attendu o des coûts supplémentaires par rapport au prix du produit lui-même. Pour demander le paiement en cinq versements, vous devez résider en Italie, utiliser un Compte Amazon actif depuis au moins un an et présenter un bon historique de paiement.

Il sera également essentiel, pour que les versements mensuels soient correctement facturés, d’associer une carte de crédit ou de débit valide, tant qu’elle n’est pas prépayée, avec un délai au plus tôt 20 jours après la fin du paiement du dernier versement. Comme prévu il y a quelques jours, cinq tranches du même montant sont envisagées, même si la dernière peut être inférieure au cas où le total ne pourrait pas être divisé en cinq tranches identiques.

la le premier versement sera facturé au moment de l’expédition pendant le dernier le 120e jour après le traitement de la commande. L’utilisateur peut à tout moment anticiper le paiement des acomptes ou régler intégralement sa commande car il n’est pas possible d’acheter un deuxième produit en mode acompte sans avoir au préalable fini de payer le premier.