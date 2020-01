Voici comment fonctionne SelfieType, le clavier invisible de Samsung

Les Simpsons l’ont fait à nouveau, et pour le plus grand plaisir du chef Gorgory, Samsung a montré au CES 2020 la première avancée de SelfieType, son clavier invisible qui fonctionne grâce à l’intelligence artificielle développée par la firme coréenne. Il s’agit d’un nouveau projet du Samsung C-Lab qui essaie d’incuber de nouvelles propositions qui nous aident dans la vie quotidienne, et oui, bien qu’il semble quelque peu extravagant, un clavier invisible est quelque chose qui pourrait évoluer pour de bon, imitant les claviers holographiques que nous avons vu apparaître dans des séries et des films de science-fiction.

L’idée derrière SelfieType est que nous pouvons avoir un clavier conventionnel pour n’importe quelle activité, par exemple lorsque nous voulons envoyer de longs textes. Une grande différence est que nous n’aurons pas à faire face aux inconvénients ou aux carences des claviers virtuels de nos téléphones: ils sont très petits, les espaces entre les «touches» sont courts, les chiffres et les lettres sont sur des claviers différents…

Et comment ça marche?

SelfieType fonctionne, en grande partie, avec la caméra de l’appareil qui nous permet de suivre nos mouvements. C’est pour que l’Intelligence Artificielle puisse traduire le mouvement de nos doigts en caractères, tout cela sans rien projeter, de sorte que vous ne puissiez voir aucune touche. Cela semble un peu inouï, et ça l’est, mais en réalité c’est une avancée technologique qui était déjà dans le coin, car elle favorise l’expérience des utilisateurs lors de l’utilisation de leurs appareils.

L’IA sera chargée de savoir quelle «touche» est pressée avec chaque doigt et nos mouvements et nos clics seront reflétés dans le texte de l’écran. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour ce clavier invisible, car le projet continue de se développer, mais il nous permet de voir quel pourrait être l’avenir des claviers sur les appareils mobiles quelle que soit leur taille.