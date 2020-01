Voici comment la technologie de paiement à la main d’Amazon pourrait fonctionner – .

(Photo Bigstock)

Un nouveau rapport met en lumière la réflexion d’Amazon sur le plan supposé de laisser les clients payer leurs achats en scannant leurs paumes.

Le Wall Street Journal a rapporté qu’Amazon pourrait vendre des kiosques à la main à d’autres entreprises. Les rapports précédents ont lié la technologie principalement aux propres magasins d’Amazon, notamment Whole Foods et Amazon Go.

Selon WSJ, Amazon prévoit de présenter les terminaux aux entreprises comptant de nombreux clients réguliers, tels que les cafés et les restaurants fast-food. Les clients utiliseraient les terminaux pour relier leur empreinte palmaire à une carte de crédit ou de débit.

Les clients peuvent établir le lien entre leurs comptes bancaires et les empreintes palmaires en insérant une carte la première fois qu’ils utilisent le terminal, puis en se scannant les mains. Après cela, les terminaux pourraient facturer aux clients d’un geste de la main.

WSJ rapporte que les ambitions de paiement à la main d’Amazon n’en sont qu’à leurs débuts. Le géant de la technologie travaillerait avec les sociétés de cartes de crédit, plutôt que d’essayer de les supprimer, car il apprécie leur capacité à protéger les informations des clients.

Les rumeurs de la technologie sont apparues pour la première fois en septembre, lorsque le New York Post a rapporté qu’Amazon testait des paiements de la main dans les magasins Whole Foods. Fin décembre, Amazon a déposé une demande de brevet pour un «système d’identification biométrique» comprenant un scanner manuel capable de lire des caractéristiques telles que les veines, les os ou les tissus mous.

Nous avons contacté Amazon pour lui faire part de ses commentaires et nous mettrons à jour ce message si nous vous répondons.

Les terminaux pourraient être une aubaine pour plusieurs entreprises d’Amazon, note WSJ. Amazon pourrait stocker les données dans le cloud et les utiliser pour suivre quand, où et combien les clients dépensent. Cela pourrait également lier ces dépenses aux achats d’Amazon.com, brossant un tableau plus détaillé de la façon dont les clients dépensent l’argent que le géant de la technologie pourrait utiliser pour courtiser les annonceurs.

Bien qu’il ne soit pas devenu courant, le palm-scan n’est pas exactement une nouvelle technologie. Il y a des années, les défenseurs des consommateurs mettaient en garde contre la façon dont l’utilisation de données biométriques comme le balayage manuel pouvait mettre les gens en danger de vol d’identité. Et il a été utilisé dans divers domaines, des cantines scolaires aux cabinets de médecins.

Les paiements représentent une priorité importante pour Amazon, et le géant de la technologie a débouché ces derniers mois de nouvelles fonctionnalités financières intéressantes. En octobre, Amazon a dévoilé la possibilité pour les clients indiens de payer les factures de services publics, de câbles et de téléphones portables via l’assistant numérique Alexa. Au CES de Las Vegas, Amazon a lancé un moyen pour les clients d’utiliser Alexa pour payer le gaz à la pompe.