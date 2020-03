Voici comment le support avancé du curseur fonctionnera sur iPadOS

Apple a annoncé aujourd’hui un nouveau Magic Keyboard pour iPad avec trackpad intégré pour la première fois, en plus d’une mise à jour iPadOS qui apportera un support avancé pour la souris. Si vous êtes curieux de savoir comment le curseur fonctionnera désormais sur l’iPad, nous mettrons en évidence les principaux détails de cet article.

Les ordinateurs sont traditionnellement contrôlés par une souris ou un trackpad avec un curseur qui est toujours visible sur l’écran, mais Apple a déclaré qu’il voulait créer quelque chose de nouveau et spécifique pour l’iPad au lieu de reproduire la même expérience qui existe déjà sur macOS.

Nous l’avons vu avec iPadOS 13, qui était la première version à introduire la prise en charge de la souris sur l’iPad, mais la mise en œuvre était extrêmement limitée. Cela changera avec iPadOS 13.4, qui apporte une nouvelle façon d’utiliser une souris ou un trackpad sur iPad.

Le curseur sera un petit cercle semi-transparent au lieu d’un pointeur normal, qui n’apparaîtra que lorsque vous en aurez besoin. Cela signifie qu’une fois que l’utilisateur arrête de déplacer le curseur, celui-ci disparaît de l’écran pour que le focus continue sur le contenu.

Il disparaît également lorsqu’il survole certains éléments d’interface, tels que les boutons et les icônes du Dock. Ces éléments seront mis en surbrillance avec une forme différente afin que vous sachiez que le curseur est là, et vous pouvez simplement glisser pour accéder à d’autres options.

Apple dit qu’il est possible d’effectuer des gestes multi-touch avec le trackpad, y compris le défilement et le glissement. Il y aura de nouveaux gestes pour basculer entre les applications, accéder au sélecteur d’applications et activer le Dock, le centre de contrôle et les applications dans Slide Over.

Une nouvelle API permet aux développeurs d’améliorer leurs applications iPad pour prendre en charge les capacités avancées de la souris et du trackpad. La suite d’applications de productivité iWork bénéficiera pleinement des nouvelles fonctionnalités avancées du curseur avec une future mise à jour. «Écrire et éditer du texte est un jeu d’enfant dans Pages, travailler avec plusieurs objets dans Keynote est plus facile que jamais, et des niveaux de précision supplémentaires rendent le travail avec même les plus grandes feuilles de calcul un jeu d’enfant.» dit Apple.

Les utilisateurs peuvent également connecter un Magic Trackpad ou Magic Mouse sur Bluetooth avec iPadOS 13.4 afin que chaque modèle d’iPad exécutant le dernier logiciel puisse profiter de la nouvelle prise en charge du curseur.

Ce comportement de curseur n’est pas comme un PC. C’est comme un hybride de moteur de mise au point et de pointeur de souris normal. Super intéressant. pic.twitter.com/BC0tAhdJEZ

– Benjamin Mayo (@bzamayo) 18 mars 2020

. a confirmé la semaine dernière qu’Apple travaillait sur un support de souris sophistiqué pour iPad basé sur le code iOS 14. Nous avons également trouvé des références au nouveau Magic Keyboard avec trackpad intégré, en plus de l’API pour une prise en charge avancée du curseur. Il s’avère que ces fonctionnalités seront disponibles à partir du 24 mars avec la version iPadOS 13.4.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: