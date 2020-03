Voici comment le trafic à Madrid évolue en raison du coronavirus

Bien que les restrictions à Madrid en raison du coronavirus soient encore légères, la vérité est que la suspension des cours et la promotion du télétravail réduisent les déplacements dans la capitale. En ce sens, bien que il n’y a pas de données officielles qui nous permettent de comparer avec précision changements par rapport à une journée normale.

En ce sens, TomTom, qui est intégré dans de nombreuses applications telles que Apple Maps et même avec ses propres applications et appareils, dispose d’un site Web où vous pouvez voir la congestion du trafic en divers points et capitales du monde en temps réel. Encore une fois, il s’agit toujours de données provenant d’une seule source, mais elles peuvent nous donner une idée des changements dans les déplacements et la congestion du trafic dans ces jours atypiques pour le coronavirus.

Pour le moment il n’y a pas de grandes variations dans les données TomTom, mais il y a quelques changements intéressants. En ce qui concerne la congestion du trafic du matin, il y a eu une baisse de 6% par rapport aux données s’élève actuellement à 9%, avec un total de 18 embouteillages qui atteignent 5 km au total. La plupart d’entre eux, oui, dans certaines rues du centre-ville et dans certains des accès et contournements des cercles périphériques, mais loin des zones rouges qui représentent une journée normale dans la capitale:

Bien qu’effectivement, si vous avez remarqué la baisse du trafic, la vérité est qu’elle est moins prononcée que vous ne le pensez, et pour le moment, au cours des sept derniers jours, les changements ont été faibles si l’on prend comme référence les données de la première heure qui sont généralement, ensemble l’après-midi, les plus importantes pour représenter les heures d’entrée et de sortie du travail et de l’éducation:

Congestion de la circulation actuelle à Madrid au cours des 7 derniers jours par rapport à 2019. Données TomTom

Congestion de la circulation actuelle à Madrid au cours des dernières 48 heures par rapport à 2019. Données TomTom

Il est prévu que si des mesures plus strictes sont appliquées, les changements seront plus importants, nous mettrons donc à jour car nous avons plus de données sur le trafic et le transit pendant la durée de la crise des coronavirus.

